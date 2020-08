Trabajadores de universidades y magisterio orureño no acatan paro y bloqueos de la COB

Radio Fides

Organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) del departamento de Oruro determinaron no acatar el paro y bloqueo de caminos en demanda de elecciones nacionales el 6 de septiembre y calificaron las medidas de “políticas”.

El secretario de los Trabajadores de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), René Salazar informó este lunes que una determinación nacional de funcionarios universitarios del país definió no participar de la convocatoria de la COB.

“Hay una unanimidad en la decisión de no participar porque hay que preservar la salud, la familia, ese es el principal motivo y no se van a prestar a esta situación ya que a la Central Obrera Boliviana no le interesa mucho la vida de los trabajadores”, explicó.

Por su parte el Magisterio Urbano de Oruro, a través de su secretaria ejecutiva Gardenia Cortez, acusó que los dirigentes de la COB de obedecer a las intenciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Lo único que está queriendo enmascarar es su brazo operativo que siempre ha sido del Movimiento Al Socialismo, han sido lacayos del anterior gobierno”, sostuvo.

La madrugada de hoy diferentes sectores sociales iniciaron bloqueos a la altura de la localidad de Bombeo, carretera Oruro – Cochabamba.