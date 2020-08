Tras convocatoria a declarar de dirigente cívico, cuestionan imparcialidad de la Justicia

En esta jornada se conoció que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue citado a brindar su declaración informativa, por una denuncia presentada por el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, a raíz de la convocatoria del cívico a dejar expeditas las carreteras. Además Calvo tiene otra causa abierta por discriminación, cuando públicamente cuestionó a los bloqueadores de carreteras calificándolos de «bestias».

Las reacciones de representantes de distintos sectores políticos no se dejaron esperar. El vocero de la agrupación Juntos, Manuel Saavedra, calificó como irónico que primero se cite a declarar a Calvo y no a los que protagonizaron los bloqueos, ldejando entrever que aún no hay una justicia imparcial en el país.

A su turno, el presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, Erick Morón dijo que la población se debe preguntar, «¿en manos de quien está la Fiscalía, pues semanas antes de la denuncia contra Calvo, él presentó una contra el expresidente, Evo Morales y ésta aún no tiene ningún accionar?»

«Esta celeridad en solo un caso es una muestra clara del servilismo de la Fiscalía, obviamente protegiendo de alguna forma a su padrino que es Evo Morales», opinó Morón.

Similar postura tuvo el candidato a diputado por la agrupación Creemos, Erwin Bazán, quién dijo que aunque no comparte la forma de expresarse de Calvo, entiende el contexto en el que se manifestó el dirigente cívico y espera que la justicia actúe imparcialmente.

«Es evidente que los bloqueos son situaciones aún más graves que incurrir en adjetivos como lo hizo el presidente del Comité Cívico, pues el primer acto mancilló la vida de personas al quitarles el derecho a vivir«, sostuvo.

La respuesta a la citación del Calvo la hizo el Comité Cívico pro Santa Cruz a través de un comunicado que titula, «Justicia actúa con celeridad contra Presidente Cívico, pero no procesa a bloqueadores que generan muerte». En este documento se confirma que Calvo responderá ante la justicia como corresponde, aunque se solicita que se actúe con la misma celeridad contra los dirigentes y bloqueadores culpables de generar más de 45 muertes en el país».

La citación a Calvo es este miércoles a las 20:00 en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Piden optar por el diálogo

Saavedra señaló que no son recomendables los radicalismos, de uno u otro lado, y que se debe buscar la pacificación para que las diferencias se puedan resolver a través del diálogo.

Igualmente Bazán recomendó evitar los excesos y seguir un camino de diálogo.

Sugieran a Áñez destituir a Lanchipa

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Jaime Solíz indicó que existe abandono de funciones en la Fiscalía y sugiere que la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, que debe velar por el funcionamiento de todos los poderes del Estado, destituya al Fiscal General Juan Lanchipa y designe una nueva autoridad que le devuelva credibilidad a la Fiscalía