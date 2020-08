Trump anuncia un «acuerdo de paz histórico» entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves (13.08.2020) que Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de una resolución amplia por la que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

