Tuto pide al Gobierno corregir el error de clausurar el año escolar y volver a clases en zonas rurales y urbanas

El candidato presidencial por la Alianza Libre 21 Jorge Tuto Quiroga, pidió al Gobierno corregir el error de clausurar el año escolar de manera anticipada y retornar a los estudiantes a clases semipresenciales en áreas rurales y mantener la educación virtual en zonas urbanas.

Sostuvo que el mapa de riesgo municipal que publica todos los viernes el Ministerio de Salud, indica que el mayor contagio está en las zonas urbanas donde hay mayor aglomeración de gente, pero también conexión digital, por tanto, es posible continuar con la educación virtual y digital.

Dijo que en las zonas rurales hay menos municipios de riesgo, y si lo hubiera, se pueden combinar la educación presencial y virtual, utilizando transmisiones de radio, televisión y podcast, poniendo al mejor maestro de cada materia sin necesidad de enviar a todos los profesores.

“Me parece muy doloroso e inaceptable que se diga se clausura el año escolar. Lo dijo el ministro de la Presidencia, lo ratificó la presidenta en un mensaje y después salió el Ministro de Educación a decir otra cosa; yo ya no entiendo. Fue un error tremendo, una decisión precipitada, sin sustento y sin alternativas para dar respuesta”, manifestó.

Lamentó que no se aprecie lo mucho que costó avanzar en el tema educativo, no en la gestión del MAS, sino durante su Gobierno cuando junto al Ministro de Educación Tito Hoz de Vila, lograron instituir 200 días de clases, porque hasta el año 96 y 97 daba vergüenza que el número de clases sea de 170 días y no de 200, robándole al estudiante 30 días de clases.

Quiroga dijo que en su Gobierno dieron cobertura universal y nunca se quejó de algunos dirigentes intransigentes del magisterio, porque la gran cantidad de maestros quería ejercer su vocación y quería enseñar, por tanto, fueron capacitados para una educación universal y bilingüe, a diferencia del actual Gobierno que en agosto ya decretó la finalización del año escolar aduciendo problemas de coronavirus.

“Es un golpe muy duro para los padres de familia aunque en los colegios privados continúan enseñando porque no hay decreto, no hay norma y eso se demuestra que se pueden pasar clases”, manifestó.

Exigió a Evo Morales explicarle al país qué pasó con los 302 millones de dólares que se gastó en el Satélite Túpac Katari, porque no hay la tal cobertura satelital. “Si me daban la mitad de la plata, yo les garantizo internet de banda ancha hasta el último municipio del país, para que los niños tengan acceso a la educación digital y no sufran la pérdida de su educación por el coronavirus”, afirmó.