Tv: 8 clubes piden ser incluidos en comisión de adjudicación y Quiroga dice que tienen parte de razón

Campeones

jueves, 27 de agosto de 2020 · 00:01

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Dirigentes de ocho clubes de la División Profesional advirtieron ayer que no aceptarán “ningún contrato realizado por el comité ejecutivo (de la FBF) con la empresa que se habría adjudicado los derechos de televisación, mientras no seamos tomados en cuenta en la comisión de adjudicación”. Para José Quiroga, dueño de Sports Tv Rights, que ganó la licitación, “tienen parte de razón”.

The Strongest, Always Ready, San José, Nacional Potosí, Real Potosí, Municipal Vinto, Aurora y Real Santa Cruz enviaron ayer una carta al comité ejecutivo federativo para comunicar que “tomamos la siguiente medida: de no aceptar ningún contrato realizado por el comité ejecutivo con la empresa que se habría adjudicado los derechos de televisación, expresando nuestro total desacuerdo mientras no seamos tomados en cuenta en la comisión de adjudicación».

Ante tal situación, el empresario Quiroga consideró que los dirigentes de los ocho clubes“tienen en parte su razón y es bueno que participen en todos los términos y observaciones”. Sin embargo también cuestionó. “No entendemos para qué existe un comité ejecutivo o comisión de calificación, para qué existen”, insistió.

Para Quiroga, “en toda empresa se designa un gerente y se otorga responsabilidades para actuar con los mandatos conferidos”.

Los clubes piden la inclusión de dos de sus representantes en dicha comisión para tener una mayor participación en este proceso. Sports TV Rights se adjudicó los derechos de televisión con una oferta de 46,5 millones de dólares de los cuales 41 irán a la División Profesional y a las asociaciones, mientras 5,1 millones están destinados a la implementación del Sistema de Videoarbitraje (VAR) en los partidos del profesionalismo y en la Copa Simón Bolívar.

Anoche debía realizarse la reunión de directivos de los 14 clubes de la División Profesional para tener una postura en el tema de derechos de Tv y sobre la situación de la FBF, pero el encuentro no se realizó.