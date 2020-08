Un boliviano se abre espacio en el fútbol canadiense y espera el llamado de la Verde

Extraña el ‘majao’ (plato típico de Santa Cruz) y la salteña, vive en Canadá desde sus ocho años y hace seis que no puede visitar el país, pero es “orgulloso de ser boliviano”. Su familia tuvo que cambiar de residencia porque su padre tenía mejores oportunidades laborales. Antony Cáceres inició su carrera como futbolista en territorio norteamericano y hace seis meses cumplió su sueño: firmó un contrato profesional con el Edmonton, equipo de la primera división de ese país.

Se formó en ese club desde sus 14 años, pero después pasó al Vancouver Whitecaps FC -que compite en la Conferencia del Oeste de la MLS- y hace un año retornó a la institución que lo vio nacer como futbolista. “Firmé mi contrato profesional a finales de febrero”, contó a DIEZ desde la capital de la provincia de Alberta.

El Edmonton ha disputado cinco partidos y Cáceres se ha ido ganando la confianza de su DT, Jeff Paulus. Primero solo estuvo en el banco, después ingresó desde la lista de alternativas y en los últimos dos encuentros fue titular. Hasta el momento, ha acumulado 158 minutos y espera llegar pronto al gol. También le gusta asistir a sus compañeros.

“Siempre he jugado como ‘10’, pero en este torneo mi equipo me ha utilizado como volante por izquierda. Soy técnico, me gusta recibir el balón en zona de ataque para asistir o marcar goles”, explicó Cáceres.

La pandemia obligó a que el principal torneo canadiense se suspenda y posteriormente se reinicie este mes con un nuevo formato. Se enfrentarán todos contra todos en un solo partido, los primeros cuatro se clasificarán a las semifinales y el mejor disputará una copa entre conjuntos de diferentes categorías.

El contacto de la esperanza

Hace dos meses, un colaborador del cuerpo técnico de la selección boliviana se contactó con Cáceres para conocer más sobre sus características de juego. Le solicitó material multimedia de sus actuaciones y le hizo saber que le harán seguimiento. “Mi sueño es ser convocado a la selección boliviana para representar a mi país. Ojalá tenga la oportunidad”, expresó.

Cáceres intenta mirar todos los partidos de la Verde, pero no logra seguir los campeonatos de la División Profesional porque en los sistemas de cable canadienses no los transmiten. Sus familiares que viven en Santa Cruz son seguidores de Oriente Petrolero, pero no le han contagiado el fanatismo. “(Sonríe) Por el momento, solo estoy enfocado en mi equipo, el Edmonton, y en ser convocado a una selección boliviana”, concluyó.

Datos

Padres. Su madre es de Santa Cruz y padre es de Monteagudo (Chuquisaca)

Hermanas. Tiene tres hermanas de 22, 13 y 7 años, la última nació en Canadá

Comida. Les gusta el ‘majao’ y la salteña.