Un policía muerto y 172 manifestantes heridos en una violenta jornada de protestas en Beirut

Un policía muerto y al menos 172 personas heridas (55 hospitalizadas) es el balance de la violenta jornada de protestas que este sábado ha vivido Beirut, donde unas 10.000 personas reclamaron la dimisión del Gobierno y la caída del régimen presidido por Michel Aoun, por su gestión en la devastadora explosión de esta semana en la que, según el último balance, han perdido la vida 158 personas, 21 están desaparecidas y 6.000 heridas.

Las Fuerzas de Seguridad indicaron en Twitter que “un miembro del Ministerio del Interior murió en el proceso de mantener la seguridad mientras asistía a detenidos dentro del hotel Le Gray, después de ser atacado por varios alborotadores asesinos, lo que llevó a que cayera y muriera”.

Los antidisturbios dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes que intentaban atravesar una barrera para llegar al edificio del parlamento. Se lanzaron piedras y otros objetos contra los agentes y en algunas zonas se llegaron a escuchar disparos.

Los manifestantes tomaron el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores con el apoyo de militares retirados con la intención de convertirlo en el “cuartel general de la revolución”, quemando documentos y fotos del presidente del país, hasta que finalmente el Ejército los desalojó. También quemaron la sede de la Asociación de Bancos del Líbano. Los ministerios de Economía y Energía, y el de Medio Ambiente, también fueron ocupados.

El Gobierno reaccionó horas después en una comparecencia televisada del primer ministro, Hassan Diab, en la que anunció que el próximo lunes propondrá elecciones parlamentarias anticipadas ya que considera que “solo unos comicios anticipados pueden permitir al país salir de la crisis estructural” en la que vive.

Diab, que accedió al cargo en diciembre sustituyendo a Saad Hariri,se comprometió a continuar como primer ministro “durante dos meses”, siempre que se acometan las reformas estructurales para “salvar al país”. Estados Unidos afirmó a través de su embajada en el país que Líbano merece lideres que “cambien el rumbo para responder a las demandas populares de transparencia y responsabilidad” y mostró su apoyo a la protesta pacífica del pueblo.

A dozen protesters now are the Foreign Affairs Ministry chanting «Hezbollah are terrorists» and «Nabih Berri» is a thug.

An activist told me that the army did not try to stop them when they stormed the building. pic.twitter.com/ArRKQgfzXx

— Sunniva Rose (@Sunniva_Rose) August 8, 2020