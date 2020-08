Un solo equipo no cubre la alta demanda de plasma en La Paz

Fuente: Página Siete

Pamela Pomacahua / La Paz

El Banco de Sangre Hemocentro de la ciudad de La Paz atiende por día a siete donantes porque tiene un solo equipo de aféresis para extraer el plasma hiperinmune a las personas que vencieron la Covid-19. Por esta situación, la institución no cubre la alta demanda de los pacientes con coronavirus que requieren plasma, puesto que por día se reciben entre 30 y 40 solicitudes.

“Tenemos una demanda insatisfecha en la ciudad de La Paz. Aproximadamente al día recibimos entre 30 y 40 solicitudes de plasma hiperinmune. Sin embargo, sólo podemos hacer siete procedimientos porque sólo tenemos un equipo de aféresis (que extrae la sangre)”, informó la directora de Hemodiálisis de La Paz Vanessa Tellería.

Explicó que antes de la pandemia podían atender a los potenciales donantes y cubrir las solicitudes de todos los centros de salud de La Paz, pero como cada día se incrementa el número de contagiados por el virus en este departamento, es difícil cubrir la demanda del plasma hiperinmune, peor con un solo equipo de aféresis.

El coordinador del programa nacional del Banco de Sangre del Ministerio de Salud Ignacio Alurralde contó a Página Siete que solicitaron al Ministerio de Salud que el aparato de aféresis que se encuentra en el Hospital del Niño sea trasladado al Hemocentro, pero algunos médicos se opusieron.

La autoridad explicó que el protocolo de obtención de plasma hiperinmune en pacientes que superaron la Covid-19 señala que el equipo no puede ser manipulado por cualquier persona, sino por un especialista, pero en este momento está enfermo.

“El equipo de aféresis se queda en el Hospital del Niño y los médicos ayudarán en el trabajo y será el segundo aparato (de aféresis que preste su servicio para donantes). Ahora están en conversaciones con la directora de Hemodiálisis para que entre de una vez en funcionamiento”, informó Alurralde.

Ministros hacen gestiones

Al menos siete ministros del gobierno de la presidenta Jeanine Añez se contagiaron de la Covid-19 y vieron de cerca la falta de un equipo aféresis para recibir una donación de sangre. Ahora, las autoridades coordinan con algunos países para comprar el aparato.

“La propuesta más cercana es la que nos está ofreciendo la Alcaldía, pero veremos si es factible. Nosotros habíamos hablado con el señor Doria Medina; también hablamos con los ministros que se contagiaron y que necesitaron el plasma y ellos están haciendo las gestiones para ver si puede comprar el equipo”, señaló Tellería.

La altura

El coordinador del programa nacional del Banco de Sangre del Ministerio de Salud informó que el Gobierno compró dos equipos de aféresis, uno para Tarija y el otro para Santa Cruz.

La Gobernación de Beni adquirió el equipo. En Chuquisaca, la universidad fue la encargada de comprar la máquina de aféresis.

“Algunas gobernaciones han ido comprando el equipo sin querer por esta pandemia. Yo quería comprar para la ciudad de El Alto, pero estos aparatos (de aféresis) no funcionan a 4.000 metros de altura. (Las empresas) tienen que hacer un estudio o un software y no puedo poner ni en Oruro ni en Potosí. Como tenemos más glóbulos rojos, la sangre no fluye por la máquina”, dijo la autoridad.

La donación