Una brutal explosión causa al menos 73 muertos y miles de heridos en Beirut

Una brutal explosión en una zona donde se almacenaba material altamente explosivo en el puerto de Beirut sacudió este martes la capital libanesa. Según el último balance dado por el Gobierno, la deflagración causó al menos 73 muertos y unos 3.700 heridos de diversa consideración, además de incalculables desperfectos por toda la ciudad. El Consejo Supremo de Defensa del Líbano recomendó al Gobierno que este miércoles declare el estado de emergencia.

La explosión, que generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. Reuters señaló que el estallido se oyó en Chipre, a unos 160 kilómetros del lugar de la explosión

Entre los heridos graves están algunos de los tripulantes de un barco de la ONU que estaba amarrado en el puerto y resultó “tocado” por los cascotes, según informó la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para la ONU (Finul) a AFP. Ninguno de los cascos azules que forman parte de esta misión resultó herido. También resultó dañada la embajada de Alemania donde varios de sus funcionarios resultaron heridos.

El primer ministro libanés, Hassan Diab, prometió en un discurso televisado que esta “enorme catástrofe no habrá pasado sin que haya responsables” y dijo que éstos “pagarán un precio” por la explosión en un depósito con nitrato de amonio que llevaba almacenado en el puerto “desde 2014”. Diab hizo un llamamiento “a todos los países amigos y hermanos para que apoyen y ayuden al Líbano”. Francia y Reino Unido mostraron su apoyo inmediatamente, así como Israel, que ha ofrecido “asistencia médica y humanitaria” al gobierno libanés, según dijo el ministro de Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi.

El jefe de seguridad interna del Líbano, Abbas Ibrahim, informó de que la explosión se produjo en una zona del puerto que alberga materiales altamente explosivos y no explosivos, como había informado anteriormente la agencia oficial de noticias estatal NNA. En declaraciones a periodistas se negó a especular sobre la causa de la explosión diciendo que “no podemos adelantarnos a las investigaciones”.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH

— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020