Unidos por el fútbol: Oferta de Gol Tv superó la nuestra

Marco Mejía / La Paz

“No somos ciegos, la oferta de Gol TV superó la nuestra”, comentó el presidente de Guabirá, Rafael Paz, en relación a la propuesta de 49.979.276 dólares que se hizo llegar a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para adjudicarse los derechos de televisión del fútbol nacional por los siguientes cuatro años.

Frontal como es, el titular del cuadro azucarero reconoció que “la oferta que hizo Francisco Paco Casal con Gol TV es mejor que la del grupo de los seis equipos, hay que reconocerlo y debemos hacer un análisis profundo y no cerrarnos, no somos ciegos y ver si corresponde ir con ellos o seguimos con lo nuestro”.

La empresa uruguaya propone pagar no menos de 45 millones de dólares a los clubes por los cuatro años de contrato, es decir 11.250.000 por temporada, ante los 10.400.000 que propuso Marcelo Claure en su modelo de negocio.

Otro dato es que la implementación del sistema VAR que propuso Gol TV y que le costará casi cinco millones de dólares. En cambio, en las dos exposiciones que tuvo Claure con los medios de prensa sólo hablo del modelo de negocio, pero en ningún momento especificó si el VAR se incluye en los 104 millones o dará un dinero extra para su implementación. “En el grupo de los seis siempre hemos hablado con responsabilidad y con la verdad y no podemos tapar el sol con un dedo y decir que nuestra oferta es mejor, la propuesta de Gol TV la ha superado y eso hay que reconocerlo”, acotó Paz.

En su momento, el propio Claure reconoció que si existía una mejor oferta que la suya, “daría un paso al costado”. Similar actitud tomó el presidente de Wilster, Gróver Vargas.

Reunión del G-6

Los seis clubes tienen planificado reunirse en las siguientes horas y hacer un análisis de las ofertas que llegaron a la FBF.

De momento Paz aclaró que continúan firmes en la idea de seguir en la cogestión para licitar los derechos de televisión por su cuenta. “Los seis clubes que estamos por la transparencia en el fútbol no entramos a la licitación y seguimos en esa línea, de todas maneras lo que pasó el lunes es una victoria para el fútbol boliviano ya que se decía que nuestro balompié no valía nada. Ahora hay un antes y un después: un antes de agonía y pobreza y ahora un después que hay que analizar bien sea quien lo agarre porque ya ganó el fútbol y todos ganaron”, analizó el cruceño Paz.

Destacó la oferta que hizo Claure en su momento y que sirvió para revalorizar el fútbol boliviano. Recordó que en 2018 junto al expresidente de Oriente Petrolero Ernesto Álvarez iniciaron una campaña para obtener más fondos ante la crítica de la propia dirigencia que se negaba a creer que el fútbol boliviano valía más.

“En el G-6 fuimos firmes y estamos unidos y eso sirvió de mucho, ahora debemos estar los 14 clubes unidos por la niñez y juventud de Bolivia, la oferta de Claure no fue ni analizada por la FBF porque hay otros intereses y en eso hay que ser claros”, concluyó.

El torneo

“Bolivia es el único país en Sudamérica que hasta la fecha no se tiene definido el inicio del campeonato profesional, a la FBF no le interesa que vuelva el fútbol”, declaró Paz.

El Apertura está paralizado desde hace cinco meses debido a la pandemia por el coronavirus, los equipos (salvo tres) aún no volvieron a los entrenamientos, pues cada uno debe cumplir estrictas medidas de bioseguridad. “Dentro (en el grupo que apoya a Marco Rodríguez) está The Strongest y Always Ready que buscan ser campeones, pero esto tiene que ser por mérito deportivo”, dijo.