Vivas adelantó que comenzará un plan ambicioso con infraestructura

Campeones

domingo, 23 de agosto de 2020 · 00:10

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

“El proyecto de Bolívar es muy ambicioso porque se espera la construcción de un lugar para entrenar”, adelantó Claudio Vivas, director técnico de la Academia, al referirse al trabajo de infraestructura que tendrá el club, de la mano del peruano Carlos Benavides.

“En eso está el gerente general Benavides; por eso me parece interesante esta contratación porque para todo proyecto se necesita un arquitecto”, resaltó Vivas durante una conferencia de prensa virtual.

Bolívar realizó dos incorporaciones en la parte administrativa del club, la de Benavides y la del director deportivo Javier Recio. La llegada de ambos traerá grandes cambios en la operación Centenario, entre ellos la Villa Deportiva. También está en planes armar un equipo base para llegar a lo más alto en la Copa Libertadores, lo que para Vivas es el “gran proyecto”.

“El proyecto de Bolívar es muy ambicioso porque espera la construcción de un lugar para entrenarse. En eso está el gerente general Benavides, por eso me parece interesante esta contratación porque para todo proyecto se necesita un arquitecto y acá se han contratado dos personas, una para el manejo de lo deportivo y otra para el manejo institucional. En lo que tiene que ver con lo deportivo, los diálogos que he mantenido con él y le he explicado lo que vinimos haciendo, la forma de trabajar… Él ya me conocía”, aseguró Vivas al referirse a Benavides, con quien trabajó en el Sporting Cristal peruano.

El argentino también apuntó al cambio de mentalidad que deben tener los jugadores “que amen y respeten a la institución”, además detalló el trabajo que realizan los celestes desde el 31 de julio para afrontar los encuentros ante Palmeiras, Tigre y Guaraní, por la Libertadores.

¿Cuán necesario será volver a un campo de juego al suspenderse los partidos amistosos, cuál va ser la planificación con el plantel?

Cómo ustedes ya saben estamos desde el 31 de julio concentrados 20 jugadores y 8 jugadores comenzaron el día martes, a partir de ahí y desde el primer día todo los días trabajamos en la parte técnica y ya en la segunda semana trabajamos en lo técnico táctico pensando un poco en el funcionamiento propio del equipo recién a partir del martes vamos a empezar a trabajar aspectos tácticos con funcionamiento pensando en el primer compromiso del 16 de septiembre y las prácticas de fútbol la vamos a hacer entre nosotros porque bueno evidentemente los partidos con Wilstermann decidimos suspenderlos por qué preferimos llegar sanos al partido y preferimos llegar sanos al partido en cuanto al ritmo futbolístico peor sería llegar con algún jugador enfermo.

¿Hay preocupación en su persona al saber que el primer rival de Libertadores de este retorno va llegar con buen nivel de competencia y Bolívar no lo va poder hacer por esto de la pandemia?

En cuanto a la cantidad de partidos del Palmeiras sí es algo que nosotros no podemos evitar, el fútbol aquí en Bolivia no ha vuelo la competencia en Brasil a pesar de la cantidad de muertos que tuvo el país nunca paró, evidentemente el Palmeiras va llegar con un ritmo diferente al nuestro pero nosotros tenemos que superar eso y no podemos poner excusas mediante la cantidad de 14 o 16 partidos en el medio hubo partidos que no jugó ya salió campeón del Paulista que le ganó al Corinthians por penales, nosotros estamos haciendo todo el seguimiento de la campaña, en este momento juega Guaraní-Olimpia, pierde 1-0 Guaraní o sea nosotros hacemos todo el seguimiento de nuestro próximos rivales en esas condiciones también va estar Tigre porque Tigre empezó la preparación y solo va tener un partido de por medio es lo que este averiguando es una preocupación pero no debería ser excusa para nosotros.

¿Usted indicaba que 15 días antes de jugar con el Palmeiras va ser clave para los jugadores, va planear un amistoso entre un equipo A y un equipo B del club o va pedir un partido en el estadio Hernando Siles ya que se confirmó tiene previsto un entrenamiento en el estadio?

Sí, ya lo hemos pedido estamos en tratativas para pedirlo una vez por semana a mitad de semana, no tengo bien definido qué día pero ya hemos pedido y creemos que no va haber ningún inconveniente y ese día en particular vamos a hacer la práctica de fútbol con los jugadores que están concentrados, no podemos traer ningún jugador extra ni podemos agregar ningún jugador de afuera ni podemos agregar un equipo de afuera porque no podemos tener contacto con nadie así que lamentablemente no nos queda otra alternativa que hacer fútbol entre nosotros y lo ideal hubiese sido jugar amistosos pero no va ser posible de ninguna manera.

¿Cómo anda la situación de los jugadores afectados?

Con respecto a los hisopados que se hicieron no tenemos resultados de los ocho futbolistas estamos esperando a la brevedad puede ser mañana, puede ser ahora , el hisopado que nos están realizando se realizan en las dos fosas nasales es un estudio que lleva 72 horas y todavía no hemos tenido los resultados así que no le puedo dar ningún tipo de información correcta si es que hay algún tipo de jugador infectado si hay alguien con la Covid. Lo que tiene que ver con nuestra concentración estamos todos bien, todos trabajando full time todos los días a doble turno el día de hoy (viernes) no trabajamos a doble turno pero mañana que es sábado vamos a trabajar en doble turno el domingo por la mañana y así sucesivamente iremos acumulando estímulos y así llegar de la mejor manera, y los ocho futbolistas empezaron a trabajar el martes con la primer fase que se hizo acá que es la técnica individual por eso decidimos separarlos y no traerlos aquí .

Hace instantes se refería a la llegada del nuevo director deportivo del señor Javier Recio, ¿el español le dará mucha importancia a las divisiones inferiores?

Sí, claro, él viene por un contrato de cinco años, un contrato largo y que no solamente viene a construir el primer equipo en incorporaciones en bajas y altas en contratación de entrenadores sino que viene a hacer un equipo de base con la gente que está trabajando que lo está haciendo muy bien, el proyecto de Bolívar es muy ambicioso porque espera la construcción de un lugar para entrenar en eso está el gerente general Benavides por eso me parece interesante esta contratación porque para todo proyecto se necesita un arquitecto y acá se ha contratado dos personas, uno para el manejo de lo deportivo y otro para el manejo institucional en lo que tiene que ver con lo deportivo, yo los diálogos lo que he mantenido con él le he explicado lo que vinimos haciendo la forma de trabajar él ya me conocía, ya tiene referencias mías y bueno ese aspecto coincido en muchas cosas y lo que le queda a Javier es un proceso de observación del plantel del cuerpo técnico y tendrá que hacer una evaluación del que si es para el 2021 que es algo que es importante entender que la dirección deportiva no es un trabajo de dos o tres días y ya inmediatamente se van a ver los resultados, es un trabaja a mediano y largo plazo y Javier ya trabajando para Bolívar está trabajando para el primer equipo está tratando de ver refuerzos y cuando este aquí tendrá el trabajo no solo de acompañar al primer equipo no solo de ser una persona de consultas sino de representar en todas las instituciones en la ambición que tiene nuestro presidente de hacer al equipo campeón de América si es que se puede el centenario.

¿En esta tercera semana de trabajo qué aspectos consideraría que falta por trabajar?

Mira, nosotros estamos trabajando con mucha intensidad todavía no hemos realizado ninguna práctica de fútbol formal no p podemos hacer un 11 contra 11 porque nosotros tenemos 20 jugadores de los cuáles tres son porteros y 17 son de campo a mí no me gusta improvisar entrenamientos con gente que no son profesionales, yo tengo dos ayudantes que fueron ex jugadores lo podrían hacer tranquilamente pero no es algo que a mí me guste yo creo mucho en el profesionalismo y en la práctica de fútbol que son lo más parecido al partido obviamente no son partidos porque no hay árbitro, no hay camisetas, pero bueno, yo particularmente voy a ver eso, la duda es ver para cuántos minutos estamos para la alta competencia, yo creo que vamos a llegar muy bien y va estar bien para el primer partido pero si vos me preguntas un proceso de evaluación nos estamos acercando al ideal pero nos falta un par de semanas para poder lograrlo.

¿Cree que Bolívar puede llegar en buen ritmo para recibir al Palmeiras en el reinicio de la Copa?

Yo creo que sí , vamos a llegar en buen ritmo desde lo deportivo de lo físico, lo único que nos va faltar reitero es la competencia, los partidos que se necesitan para un final de preparación tampoco lo tuvimos en el inicio de la temporada porque directamente jugamos con Palmaflor y en el medio sí pudimos hacer con un equipo de segunda de la ciudad de La Paz pero bueno la realidad es que ahora es imposible hacer eso y es la única duda que tengo pero en general estoy contento por lo que demuestran los jugadores y lo importante es que ninguno se ha perdido un entrenamiento y están bien lo físico y táctico.

¿Usted mencionaba que se estaría buscando un extremos izquierdo, pero sólo sería en esa posición?

La fecha límite tiene que ver con 10, 15 días antes de la competencia que es para los jugadores que lleguen, lleguen bien físicamente peor bueno se tienen que adaptar al equipo y me parece que es importante poder encontrar que los jugadores que vengan tendrán que mezclarse rápidamente sobre todo porque hay que inscribirlos y cumplir con los requisitos de sanidad para que puedan entrenar a la par de los jugadores y en cuanto los refuerzos sí, nosotros estamos buscando un jugador que pueda jugar por los costados no necesariamente tiene que ser surdo puede ser derecho y sobre todo para que venga a competir y para que venga a disputar un lugar con todos los que contamos en esos sectores, lamentablemente no soy adivino pero la experiencia que hemos tenido cuando volvió el fútbol en la pandemia nos dice que un jugador se va lesionar, va tener molestias musculares a lo mejor hay jugadores que no pueden llegar a esa competencia también puede ser que en el medio alguno se contagie del virus ustedes trabajan en el periodismo y son especialistas en averiguar y saben que en todos los clubes hay jugadores que han tenido problemas, Boca, San Lorenzo y así sucesivamente en todos los partidos, en Brasil se han suspendido los partidos por tener muchos contagios, yo lamentablemente pienso en un equipo hoy y a lo mejor llegando a la competencia alguno no puede estar entonces prefiero tener jugadores en competencia, tener un buen plantel para elegir bien, lo único que deseo es que todos estén bien, nada más.

¿Cuánto le va afectar la salida de Jorge Pereyra Díaz en el tema de recambio o esa salida se está cubriendo con Juan Cataldi?

No, la verdad que en ese aspecto yo quiero tener jugadores que quieran a la institución y que quieran participar y estar dentro el equipo, no lo vamos a extrañar para nada tenemos buenos jugadores y es muy importante darle competencia a otros futbolistas está (Vladimir) Castellón, (Víctor) Ábrego, así que jugador que no quiera estar en Bolívar no hay ningún problema, Bolívar es muy grande como para lamentar la salida de Pereyra Díaz.

Profesor hablando justamente de jugadores, hubo uno, el año pasado, Samuel Guzmán Camargo, que vino de River Plate; él se siente molesto con el cuerpo técnico porque en la sexta fecha le dijeron que ya no lo querían en el equipo y él se siente perjudicado,…

Estuvo en un período de prueba, consideramos que no estaba en condiciones de participar en el primer equipo y por una situación arreglada y resuelta por los asesores que estaban en etapa anterior, es lógico que pueda sentir molestia pero la realidad es que es un jugador, que estaba a prueba, no estaba definitivamente en el plantel.

¿Se le hace difícil tener el equipo con todo lo que nos ha comentado, por la falta de jugadores pero en su cabeza le ronda algún equipo antes del parate?

Sí por supuesto iba a aclarar que en Mecapaca no tenemos cancha, pero estamos yendo a una cancha espectacular, en ese aspecto estamos contentos está acorde para el fútbol profesional. Nos atienden bien, agradecemos a los dueños y en el turno contrario entrenaos en el hotel. Hay gimnasio y espacio en eso estamos contentos en el hotel, y vuelo a repartir en el aspecto futbolístico la verdad que uno quisiera tener a todos a disposición, pero no hay que lamentarse, hay que celebrar lo que uno está haciendo porque la verdad habíamos extrañado estamos muy contentos con el plantel, básicamente tengo un equipo en la cabeza, esperemos llegar con los 11 de la mejor manera posible también es importante señalar que la llegada de Haquín ha jerarquizado la saga central es uno más está aportando, Cataldi está bien adaptado a los compañeros. Está ocupando puesto de diferentes sectores polivalente por fuera, por dentro estamos conformes por lo que venimos realizando.