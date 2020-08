Wilfredo Rojo: ‘No existen condiciones para realizar las elecciones en Brasil, pero la decisión la tomará el TSE’

En una entrevista exclusiva con el portal eju.tv, el encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en Brasil, Wilfredo Rojo, negó que él haya decidido que no se realicen las elecciones generales en esa oficina diplomática, contrariamente a lo que dice Evo Morales.

Cecilia Dorado/eju.tv

La pandemia del coronavirus ha generado condiciones adversas para la realización de las elecciones en Brasil, pero será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que decida si los bolivianos podrán o no votar en ese país el 18 de octubre. Así de claro fue el encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en el vecino país, Wilfredo Rojo, en una entrevista exclusiva con el portal de noticias eju.tv.

Rojo calificó como «una mentira más», la versión del expresidente Evo Morales quien este jueves, a través de un tuit, le atribuyó a Rojo la decisión de que no se realicen las elecciones en la Embajada.

El encargado de Negocios aseguró que cada 15 días se eleva un informe al TSE sobre la situación en Brasil y citó como antecedente que el vecino país tuvo que suspender las elecciones municipales, que estaban previstas para septiembre, debido a los altos índices de la pandemia. En ese país, el año pasado existían 45.793 bolivianos habilitados para sufragar.

– Como encargado de Negocios de Bolivia en Brasil ¿usted ha tomado alguna decisión sobre si se realizan o no las elecciones generales en ese país?

Esa no es una decisión mía, no se ha tomado una decisión al respecto. A nosotros nos han pedido informes diplomáticos, sobre si existen condiciones para poder desarrollar las elecciones en Brasil y hasta el momento los informes que tenemos de cada uno de los consulados es que no existen condiciones en Brasil para poder desarrollar las elecciones. Pero no es una decisión mía, esa decisión la toma el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta es la entrevista con eju.tv desde Brasilia.

– ¿Usted ya elevó un informe al TSE en ese sentido?

Todavía no hemos elevado un informe definitivo, estamos pidiendo los permisos respectivos en los distintos estados donde se tienen que llevar adelante las elecciones. Estamos relevando información y la información que tenemos es que no hay condiciones.

– ¿Las elecciones sólo se pueden realizar en oficinas diplomáticas?

No, no es así. Por ejemplo, en San Pablo se utilizan colegios, pero en los diferentes establecimientos educativos de ese estado no quieren cederlos porque los antecedentes son muy malos, dejan destruidas las escuelas, los bancos. En noviembre pasado la gente se sentó a beber, entonces los antecedentes no son buenos, incluso para que nos otorguen los permisos respectivos, cada consulado ha empezado a justificarlo.

Hay algunos lugares, como la Embajada en Brasilia, donde por la cantidad de votantes que pueden haber se lo hace en la embajada, pero en Brasil el Covid-19 no ha disminuido considerablemente. Han tenido que suspender las elecciones municipales, la postergaron para diciembre porque no ven las condiciones para desarrollar estos comicios a través de distintos informes que existen.

– El expresidente Evo Morales dijo, a través de un tuit, que usted había decidido que las elecciones no se realicen en la Embajada de Brasil, ¿qué dice al respecto?

Nosotros estamos enviando informes cada 15 días, entonces es una mentira más del señor Evo Morales diciendo de que yo estoy determinando una cosa que no corresponde. La decisión no la tomo yo ni el Poder Ejecutivo, la decisión la toma el TSE.

¿Si el TSE decide suspender las elecciones en Brasil, debido a la pandemia, se fija una nueva fecha o se suspenden definitivamente?

Se suspenden definitivamente.