53 personas con VIH vencieron el coronavirus en tres regiones de Bolivia

Unas 50 personas que son portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz libraron un segundo frente de sobrevivencia que fue pelear contra el coronavirus y lograron vencerlo, pero otros no ganaron la batalla.

Cuatro de ellos accedieron a relatar a Página Siete cómo pasaron este periodo crítico de la pandemia. “Mi nombre es Sergio. Hace 14 años que vivo con VIH y hace poco que vencí la Covid-19”, relató escuetamente.

Él vive en la ciudad de La Paz y tuvo que pasar aislado los días críticos por el coronavirus.

Óscar tiene 37 años y hace ocho años que sobrelleva el VIH, pero ahora debe también batallar contra el coronavirus. “Como persona que vive con VIH he sufrido una discriminación en la atención de salud y hoy con la Covid-19 estoy sobreviviendo, pese a todo”, contó.

Como Sergio y Óscar, otras 50 personas también vencieron el virus. “Sabemos de unos 20 aproximadamente que han tenido Covid-19 y han salido bien en esta época de la pandemia (en la ciudad de La Paz)”, indicó la antropóloga y activista por los derechos de las personas con VIH Ross Quiroga.

Agregó que desconocen el número real de fallecidos porque las familias de las víctimas prefieren pasar inadvertidas y no llamar la atención.

Quiroga explicó que una persona portadora del VIH que contrajo la Covid-19 y que salió vencedora es porque tomó sus medicamentos de manera disciplinada, lo que derivó en un incremento de defensas y tuvo mucho cuidado en su nutrición.

En Cochabamba

El representante de la Redbol de Cochabamba Marcelo Cartagena informó que tres personas que eran portadoras del VIH fallecieron por el coronavirus y alrededor de 30 enfermaron en esta pandemia y están en pleno proceso de recuperación; sin embargo, aclaró que “puede ser que haya más casos que no conozcamos”.

“Tener el VIH y la Covid-19 es cargar dos cruces. La gente te marca con tres cruces para lo peor”, relató un hombre que prefirió el anonimato.

Agregó: “¿Cómo estoy pasando el coronavirus? Lo estoy pasando muy mal, aparte que no estoy saliendo a trabajar y no sé hasta cuándo me alcance el poco dinero que tengo”, relató resignado el paciente.

Otra persona que prefiero no dar su nombre contó que tuvo que aislarse 20 días en su casa. “Usé plantas medicinales como el eucalipto, wira wira, ajo con cebolla y jengibre”, recordó.

Jarabes o mates hechos de forma tradicional fue lo que la mayoría de la población consumió desde marzo para prevenir cualquier enfermedad respiratoria.

En la ciudad de Santa Cruz el responsable del Programa de VIH-Sida-ITS Gonzalo Borda informó que en Bolivia hay aproximadamente 21.000 personas con VIH que fueron diagnosticados con el coronavirus.

Borda agregó que se registraron unos tres casos de personas con VIH que contrajeron la Covid-19 en esa región.

“Por coronavirus no tenemos fallecidos, pero sí contagiados que son unos tres, pero que salieron adelante”, señaló.

En suma, son 53 pacientes con VIH que lograron vencer el virus en el eje central, otros están en recuperación. No obstante, los enfermos también tropezaron con falta de atención y otros.

En el mundo