59% responsabiliza al MAS por los bloqueos de agosto

En la reciente encuesta de Mercados y Muestras para Página Siete, el 65% de las personas consultadas sostuvieron que los organizadores de los bloqueos de agosto, que impidieron el transporte de oxígeno y alimentos a las ciudades, deben ser enjuiciados y castigados.

Asimismo, el 59% de los encuestados responsabilizan al Movimiento Al Socialismo (MAS) por los cortes de vías, por los cuales según la información oficial más de 40 pacientes con coronavirus perdieron la vida por falta de oxígeno.

A la consulta “¿Usted cree que los organizadores del bloqueo de caminos deben ser enjuiciados y castigados, perdonados por una nueva ley?”, el 65% expresó que deben ser “enjuiciados y castigados”, el 24% sostuvo que deben ser “perdonados por una nueva ley” y el 11% no sabe o no respondió a la interrogante planteada.

La otra consulta fue: “¿Usted cree que el MAS es responsable del último bloqueo nacional de caminos que impidió el paso de alimentos y oxígeno hace unas semanas?”. El 59% dijo que sí, en tanto el 34% cree que no es responsable y el 7% no sabe o no respondió a la pregunta.

Días después de las movilizaciones, la diputada del MAS y exfiscal Betty Yañíquez presentó un proyecto de ley para blindar a todos los dirigentes que lideraron los bloqueos que paralizaron durante 12 días al país. La iniciativa fue rechazada por la ciudadanía.

Sobre la situación del MAS y su influencia en el sistema judicial, el politólogo e investigador Ludwing Valverde afirmó que todos los hechos que involucran al MAS y a Evo Morales con la justicia deben ser tratados conforme a lo que manda la Constitución Política del Estado y las leyes del sistema judicial, respetando el Estado de Derecho y cumpliendo el debido proceso sin caer en favoritismos.

“La Constitución Política del Estado garantiza un principio de igualdad jurídica de todos frente a la ley y es que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario (…). Si bien, el MAS tiene controladas las áreas en el sistema de justicia, como se evidencia por los acontecimientos, existe un erosionamiento de su infidencia, de su dominio dentro el propio sistema”, expresó Valverde.