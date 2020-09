A un mes del debut ante Brasil, Bolivia suma 14 días de trabajo

Campeones

martes, 8 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

A la Selección boliviana de fútbol le falta un mes para iniciar la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. Para el técnico César Farías y su amplio grupo de colaboradores comenzó la cuenta regresiva para afrontar la primera fecha doble que será frente a Brasil (8 de octubre) y Argentina (13 de octubre).

Para visitar a la Canarinha, la Verde sumó hasta el momento 14 días de trabajo en campo de juego y 21 de concentración.

La dirección de competiciones de la FIFA confirmó el pasado fin de semana el calendario de encuentros y de momento la fecha del duelo ante Brasil está contemplada para el 8 de octubre, en Sao Paulo, mientras que cinco días después la Verde será local frente a Argentina.

El equipo nacional inicio ayer su tercera semana de trabajo en campo de juego en Santa Cruz de la Sierra con un grupo de 34 jugadores que serán la base para visitar a Brasil en el inicio de la clasificatoria.

Sin embargo, la gran preocupación de Farías pasa por el escaso tiempo de trabajo que tendrá con el grupo de jugadores que él considera serán titulares frente a la Argentina, el martes 13 de octubre en el estadio Hernando Siles.

Sin los futbolistas de Bolívar y Wilstermann, que están en puertas de volver a la competición en la Copa Libertadores, el venezolano podrá echar mano recién de esos futbolistas el 1 de octubre, una semana antes de que comience la Eliminatoria. “Bolívar y Wilstermann no me prestaron a sus jugadores para trabajar, aún así tengo 34 jugadores y los tipos no aflojan con tres turnos diarios. Hay que evitar el lamento boliviano de que somos los pobrecitos. Con ese discurso basta. Que digan que somos malitos no importa, pero que a los rivales queremos comerles el hígado en la altura, sí”, subrayó el venezolano durante una conferencia que ofreció en los últimos días con técnicos de Argentina.

El discurso de Farías tiene peso en el plantel, especialmente en los deportistas de experiencia como Carlos Saucedo, quien mencionó que “todos vinimos con la misma mentalidad e idea, de jugar estos partidos, de ganarlos, de sumar los seis puntos como se dice, está en la cabeza hacer eso y desde el lugar que nos toque, sumar, aportar día a día va a ser importante, hasta el día de hoy todo se está manejando bien, los compañeros responden al máximo, esperamos mantener ese nivel y llegar al cien por ciento a los partidos”.

La Selección tiene previsto llegar esta semana a La Paz, pero no existe un día concreto, ya que se depende la logística y del dinero con el que debe contar la FBF para trasladar al grupo a la sede de Gobierno y realizar las respectivas serológicas.

“Son dos partidos muy complicados para comenzar con dos potencias que son candidatos a ir al Mundial siempre, pero desde el primer día, los trabajos han sido muy importantes y exigentes, haciendo todo al máximo y pensando en esos dos partidos que sería importante arrancar con el pie derecho”, apuntó Raúl Castro.