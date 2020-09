Abogado de Leyes dice que audio filtrado es “prueba prohibida”

La filtración de un audio en el que presuntamente conversan un fiscal y una abogada que trabaja en la Alcaldía complica la situación del alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Su abogado, Jimmy Almanza aseguró que es una “prueba prohibida” y dijo que desde el Ministerio Público existe un trato “abusivo”.

El caso denominado Comidas, que implica a leyes por la presunta adjudicación irregular de alimentos para personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas, está en etapa de investigación. En el marco de ese proceso, se filtró en días recientes la grabación de una charla entre uno de los fiscales miembros de la comisión a cargo del tema y una funcionaria de la Municipalidad.

El audio está en manos de la Fiscalía y dio paso a un nuevo proceso de investigación. En la conversación se denota las intenciones de beneficiar al Alcalde, el compromiso de entregar información sobre el caso y la oferta de mantener puestos laborales en la Alcaldía en favor de la familia del fiscal.

El caso comenzó a fines de abril, cuando los concejales Celima Torrico (Movimiento Al Socialismo – MAS), Edwin Jiménez (Unidos por Cochabamba – UNICO) y Carlos Coca (Movimiento Demócrata Social – Demócratas). El registro de audio sería de una conversación de principios de mayo, antes de que Leyes acuda a la Fiscalía para brindar declaraciones.

El abogado Almanza informó que el Alcalde todavía no fue notificado sobre este tema. Sin embargo, dijo que ya se habían enterado la semana pasada, “por el inicio de investigación que hizo la Fiscalía” con base en un un informe presentado por la Fiscal a cargo del caso Comidas.

Adelantó que harán una observación a la Fiscalía Departamental. “Es una nota que claramente dice que no tiene ni connotación jurídico-penal los audios y que pone en conocimiento el fiscal departamental. Sin embargo, el Fiscal Departamental manda a análisis inmediatamente apertura un caso”.

Agregó que en el audio no se menciona al Alcalde ni hace referencia a su nombre. “Entonces, nos parece ya demasiado abusivo y arbitrario que la Fiscalía todo lo que sea contra Leyes lo admita sin ton ni son, cuando existen otras causas de mayor relevancia que son observadas o son desestimadas. Pero, en ese caso de Leyes, todas las denuncias tengan sentido o no tengan sentido, estén bien elaboradas o no, son admitidas”.

La defensa del Alcalde evalúa la presentación de un mecanismo jurídico constitucional para poder frenar el proceso. Considera que tiene tintes políticos y está orientado a justificar el “fracaso” que hubo en el caso Comidas.

“Quiere justificar su mal trabajo y, en este caso, ella misma (la fiscal a cargo) sabía que no iba a tener éxito, pero ni con ayuda del Ministerio del Gobierno ni con presión de otros personajes que de alguna manera han influenciado en el Ministerio Público y han tratado de influenciar, no han tenido resultados”.

Cuestionó que se pretenda hacer ver que el Alcalde ha sido beneficiado en el caso. “La prueba que pretenden utilizar, desde todo punto de vista, ya no puede ser prueba, porque ya es prueba ilícita o prueba prohibida. Es una prueba que aparece de contrabando”.

Acotó que una opción es la presentación de una acción de libertad. Pero, aguardan la notificación.

El abogado criticó, por otro lado, que el diputado Rodrigo Valdivia también lo involucre a él en supuestas irregularidades y que circule una fotografía suya en la que aparece al lado del fiscal quien supuestamente es el que conversa con la funcionaria sobre los beneficios para Leyes en torno al caso Comidas. Aclaró que el fiscal en cuestión es su compañero de trabajo.

Recalcó que es defensor de Leyes recién desde el 18 de mayo, semanas después del inicio del proceso y de la conversación grabada.

