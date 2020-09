Abren el primer autoservicio de Bolivia para hacerse pruebas de Covid-19

Esta alternativa está disponible, inicialmente, en Santa Cruz. Tienen cuatro opciones de pruebas, algunas desde 220 bolivianos.

DAYANA FLORES

Fuente: Opinión

“¿Será que me puedes sacar muestra (para la prueba de coronavirus) en el auto?, no quiero hacer la fila, me da miedo”. Así comenzó la historia del primer “Auto Covid” que Biocenter Laboratorios y Terbol consolidaron en Bolivia hace unos días.

La sede de este proyecto es, inicialmente, Santa Cruz, pero hay proyecciones de replicarlo en Cochabamba y La Paz, en alianza con otros recintos de análisis.

Mientras el laboratorio cruceño Biocenter atendía de manera convencional en su sede, “no paraban las llamadas de gente que quería sacarse las pruebas en el auto”. Si había la posibilidad, procedían con la solicitud.

Para hacer este servicio consecuente, la directora de Biocenter, de Santa Cruz, Susana Heredia, planteó a Terbol, abrir un el Auto Covid, a ejemplo de otros países como Japón.

CARACTERÍSTICAS

Desde el 24 de agosto, los cruceños pueden dirigirse a la Fexpocruz, avenida Roca y Coronado, donde hay una especie cubículos para que la gente parquee.

Una vez dentro, y sin necesidad de descender del auto, los profesionales aplican el procedimiento según la prueba seleccionada por el cliente.

“Estoy impresionada, por lo menos acuden de 80 a 100 personas al día”, contó la Directora de Biocenter Laboratorios.

Consideró que la población se inclinó por esta alternativa debido a que el contacto el menor y, por ende, reduce el riesgo de contagio.

DETALLES

Los clientes pueden acceder a cuatro diferentes pruebas, desde 220 bolivianos y obtener los resultados hasta en 24 horas.

El Auto Covid tiene la prueba PCR, siglas en inglés que significan Reacción en Cadena de la Polimerasa, que se cotiza a 890 bolivianos. También dispone de la quimioluminiscencia, a 420 bolivianos; Elisa a 400 bolivianos; y rápida a 220.

Tras ese procedimiento, que dura unos minutos, el cliente debe esperar como máximo 24 horas por los resultados.

Para evitar que retorne a ese lugar, Biocenter Laboratorios envía el documento a través de WhatsApp y, últimamente, optó por mandar un PDF al correo.

Considerando la alta demanda y aprovechando la flexibilización de la cuarentena en Santa Cruz, el Auto Covid está disponible de lunes a sábado. Los horarios de atención son de 7:45 a 16:00 horas. Más información al celular 78500687.

En otros países, este tipo de iniciativas son estatales y cuentan con hasta 10 puntos para le ejecución de pruebas Covid-19.