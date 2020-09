Acusan a Vicente Fernández Jr. de tocar inapropiadamente a una menor

El programa ‘De Primera Mano’, informó que Karina Ortegón estaría acusando ante las autoridades a Vicente Fernández Jr. de haber tocado a una menor de edad, de quien no se reveló nombre pero se trata de la propia hija de la empresaria.

Este viernes 4 de septiembre, el hijo de Don Chente fue notificado oficialmente en su casa y en el Rancho Los Tres Potrillos, lugar donde reside su famoso padre.

Gilberto Barrera, periodista de TVNotas, también informó sobre esta denuncia en su cuenta de Twitter, comentando que la acusación surge luego que Karina y sus abogados no lograron acreditar contra Vicente. Recordemos que el cantante tenía otras acusaciones como violencia intrafamiliar.

Ante esto, Gustavo Adolfo aseguró que Fernández Jr. se defendió en el grupo de chat de Whatsapp de periodistas de espectáculos ‘El Chacaleo’, alegando que todo esto era una forma de extorsión.

«A todos mis amigos y hermanos del Chacaleo les mandó un fuerte abrazo, saben que me conocen, saben quién soy, esto es una forma de extorsión y qué mal que estén utilizando a una menor de edad», expresó.

Y agregó, “Aquí la situación, que me quiere presionar (su ex) llevando medios, cámaras y haciendo declaraciones, puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema. Por lo cual si no tiene poder de convocatoria esto lo tenemos que ver en tribunales y no en los medios porque es su forma de querer presionar”.