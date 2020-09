‘After. En mil pedazos’ triunfa en los cines de España, ‘Tenet’ hace un prometedor estreno en Estados Unidos

Con el estreno de ‘Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra‘, los cines españoles recibieron un respiro financiero y de espectadores, algo que sigue con la llegada de ‘Tenet‘ y que ha sorprendido aún más con la llegada de ‘After. En mil pedazos‘. La película de Roger Kumble se ha colado en los más alto de nuestra taquilla, arrebatando ese puesto al todopoderoso Christopher Nolan.

¿Yo voy al cine?

Ahora mismo la situación no es fiable dentro ni fuera de las salas. En el circuito norteamericano, los cines de Nueva York o Los Angeles permanecen cerrados y apenas un 35% de los cines del país están operativos. Eso hace que las cifras no sean (ni lo serán) para tirar cohetes, algo que debería dar más mérito aún a la valentía de ‘Tenet’, que ha estado ofreciendo sus trucos de ilusionismo en zonas de Europa más «seguras», por decirlo de alguna manera algo más amable a la dura realidad.

La paradoja de Nolan lleva unos respetables 126 millones de recaudación internacional, abriendo en Estados Unidos en 2,810 salas, por lo que sus 20 millones de dólares de taquilla USA viene a ser en realidad la mitad de lo que debería haber recaudado en condiciones normales. Y en esas condiciones, con Robert Pattinson como nueva estrella en ‘Teh Batman‘, la película del director de la trilogía del caballero oscuro habría reventado la taquilla con total seguridad.

La fatalidad también ha querido que sea ahora cuando ‘Los nuevos mutantes‘ se dejase ver en los cines, sumando casi 21 millones de recaudación mundial, con 12 de esos millones recolectados en su casa. Una decepción que, claro está, tiene justificación. Porque la gente sentía mucha curiosidad por el título maldito de Disney/Fox. La entrañable ‘Bill & Ted Face teh Music‘, que vete a saber cuándo y cómo llegará a nuestro país, apenas ha dejado dinero en taquilla tras su estreno simultáneo bajo demanda, con las descargas ilegales que eso conlleva.

En la taquilla estadounidense habría que remontarse a la primera semana de marzo para encontrar un estreno ruidoso y jugoso. ‘Onward‘, la peli de Pixar, abrió con 60 millones, una cifra más acorde a los buenos viejos tiempos. Tiempos que, vistos ahora, demuestran que títulos tan discutidos (y magníficos) como ‘Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)‘, no hayan sido el fracaso que tanto deseaban muchos.

En España se han recaudado cerca de 3 millones de euros por segunda semana consecutiva, y como digo más arriba, el fenómeno fan de ‘After: En mil pedazos’, ha destronado la sobria elegancia de ‘Tenet’. Por su parte, la película de Segura suma 437.000€ a su total de 10.635.000€, una barbaridad no muy alejada a estas alturas de lo que llevaba la primera parte. Cifras magníficas que confirman el ojo de su realizador. ‘Las niñas’, el último fenómeno nacional, debuta con 81.000 euros.

Tendremos que esperar a ver cómo China reciba la carísima ‘Mulan‘ que Disney estrenará en su plataforma vía pago por visión. Antes de que todo cerrara, ‘Mulan’ tenía unas previsiones de entre 80 y 90 millones en Estados Unicos. A pesar de estar más cerca de ‘Kung Fu Panda’ que de ‘Transformers’, Mulan no dependía completamente de China. Ahora, con la película llegando «gratis» a Disney+ el 4 de diciembre, 90 días después del estreno previo pago, China puede ser más importante que nunca. Eso sí, allí ‘Teh Eight Hundred‘ se ha merendado a la peli de Nolan en un visto y no visto. De todos modos, si allí una película tan lamentable como ‘Megalodón‘ logró arreglar cuentas para Warner, todo es posible con ‘Mulan’.