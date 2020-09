Agricultores alertan que provisión irregular de diésel afecta las labores de campo

La provisión irregular de diésel en las provincias y zonas productivas de Santa Cruz pone en aprieto al eslabón primario -agricultores- de la cadena productiva de Santa Cruz. Según el representante de los productores del Grupo Norte Chané-Peta Grande, Eliazer Arellano, la venta irregular de combustible amenaza la campaña de cosecha de soya de invierno que en la zona empieza la próxima semana.

El dirigente agrícola mencionó que la falta de diésel pone a los productores de esa zona en una situación de incertidumbre y de alta preocupación. “Estamos a menos de una semana para levantar la cosecha de soya e inmediatamente debemos realizar labores de campo para preparar el suelo para la ‘gran’ campaña de siembra de verano 2020-2021. El diésel es un insumo esencial para nosotros y, en esta época de crisis y pandemia, es de vida o muerte”, enfatizó Arellano, al advertir que bloquearán si hasta la próxima semana no se regulariza la venta en los surtidores de la zona.

Para el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, la irregularidad en la provisión de diésel en zonas productivas de la región en un tema muy sensible porque, además de perturbar las labores en campo, genera incertidumbre justo al filo de la cosecha de las 300.000 hectáreas de soya sembradas en el norte y que corresponde al ciclo de invierno y, menos de 20 días, para el inicio de la siembra de las 1.050.000 hectáreas proyectadas en la campaña de verano 2020-2021.

Pantoja contradice la versión de que el abastecimiento de diésel es regular, dando cuenta que en las zonas productivas continúa faltando el combustible.

Aseguró que en esta temporada los productores asociados a Anapo, día por medía, requieren 300.000 litros de diésel para movilizar la maquinaria e implementos agrícolas para de cosecha y trabajar la tierra. Aclaró que Anapo, desde hace varias gestiones, tienen un contrato de compra directa con YPFB que no se está incumpliendo y que también sufrió un recorte de volumen.

Desde la Federación de Transporte Pesado de Santa Cruz, el secretario general Juan Yujra, indicó que hasta hoy no entiende como el actual Gobierno pretender reactivar la economía y no garantiza la venta irregular de diésel a los ‘camioneros’ y a los agropecuario e industriales que son los sectores que dinamizan la economía nacional. “Sin diésel no salen los granos del campo a los centros de procesamiento, no se moviliza carga de exportación e importación y no habrá reactivación”, dijo.

Hace ocho días, el director distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Santa Cruz, Eduardo Coco, aclaró que el volumen de llegada de diésel a Santa Cruz permanece constante. Atribuyó la falta de diésel a declaraciones infundadas en sentido que se acabaría el combustible. “Esto provocó que la gente se desespere y corra a comprar a las estaciones de servicio”, anotó.