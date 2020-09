Alcalde de Tolata es denunciado por incumplir la asistencia familiar

La autoridad municipal amenazaba a su ex pareja para no pagarle.

Fuente: Red Uno

Denuncian al alcalde de Tolata, Walter Vargas del Movimiento al Socialismo (MAS), por incumplimiento de asistencia familiar, debe más de 42 mil bolivianos por pensiones de 2 años y medio, tiene una pequeña hija que tuvo durante una relación hace 5 años, la jornada de este viernes será su audiencia.

Su ex pareja llegó pidiendo ayuda al SLIM de Cochabamba, aseguró que se encuentra amenazada por la autoridad edil. La víctima I. E. P. denunció que la autoridad municipal la amenazó en varias ocasiones, incluso en una oportunidad casi la agrede físicamente.

“Según refiere la señora hay una parcialización en el juzgado de Cliza porque este señor es autoridad, ejerce poder no solamente en los funcionarios (…) Empezó a amedrentarla, diciéndole que ‘la va destrozar’. Teme ella por su familia y su hija. La versión de la autoridad es que ha sido abusado por la víctima, cuando el prácticamente le dobla la edad”, informó directora de Género Generacional, Andrea García. García pidió que las autoridades actúen con justicia, porque el Slim ha notado una parcialización en favor de Walter Vargas en el juzgado de Cliza, es por eso que la víctima acudió por ayuda legal al municipio del Cercado.

“Este señor manifestó, en varias ocasiones que no recuerda haber tenido una hija con la señora. Él dice no conozco a la niña, no recuerdo haber sido padre, esa es la respuesta ridícula y cobarde que da. Cuando la víctima y él, en pareja, en convivencia decidieron tener una hija”, concluyó.

La ex pareja del edil tendría dificultades para quedar embarazada, por tal motivo realizó un tratamiento para tener a la bebé.

“Yo no quiero nada con él, yo sólo quiero que cumpla como padre, no me da ni un peso en favor de la niña solo sufro amenazas de este señor y de parte de su actual pareja, indicando que me van a destrozar (…) Dicen que por 5 años yo he abusado de él, sin embargo yo fui utilizada”, declaró la víctima.