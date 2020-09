ALP prepara juicio de responsabilidades contra Añez por falta de transparencia de créditos internacionales

Se prepara un juicio de responsabilidades contra la Presidenta por la falta de transparencia en el destino de créditos internacionales entregados para combatir el Covid-19.

Fuente: Página Siete

La presidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, anunció este jueves que prepara un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Jeanine Añez, debido a la falta de transparencia en el destino de los créditos internacionales que aprobó el Parlamento para la lucha contra la pandemia el coronavirus, lo cual estaría transgrediendo la Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones.

“Lo que nosotros estamos haciendo es cumplir la normativa, estamos esperando los plazos, agotando las instancias como corresponde, para llevar a un juicio de responsabilidades a la presidenta (Jeanine Añez), porque ella es la máxima autoridad de nuestro país, también al Ministerio de Economía, porque ellos son los que manejan nuestros recursos”, sostuvo Copa, de acuerdo a una nota de prensa.

De acuerdo a Copa, durante los meses de gestión de Añez se procedió a agudizar el endeudamiento del país y a una crisis económica. Advirtió que en ninguna parte del mundo se vio que se use créditos para gastos corrientes y de servicios, en plena pandemia.

“¿Dónde está la rendición de cuentas? En otros países están gastando 25 millones de dólares para construcción de hospitales y equipamiento, aquí no se ha visto nada; se les ha dado 50 millones de dólares de la CAF para los municipios, ¿han desembolsado?, no, ni siquiera están pagando salarios a instituciones y mucho menos a la Asamblea Legislativa ni a municipios. Este Gobierno de transición se dedica a pedir plata para corrupción, pero no para satisfacer las necesidades del pueblo boliviano”, puntualizó.

La Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones fue promulgada por la presidenta de la ALP el 10 de julio, norma que en su disposición final establece un plazo de 30 días calendario para que el Gobierno de transición informe al Órgano Legislativo “sobre el endeudamiento público externo e interno, la emisión de títulos de valor en mercados de capital externo y donaciones recibidas a partir de noviembre de 2019 a la fecha”.

Entre los créditos aprobados por la ALP está la ley que autoriza el préstamo de 50 millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) – Banco de Desarrollo de América Latina, para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país, mediante la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, como apoyo al Plan de contingencia de preparación y respuesta para la prevención y control del virus Covid-19.

Asimismo, está la ley que autoriza el crédito del Banco de Italia Casa Depositi e Prestiti S.P.A. de 21.5 millones de euros, a cero tasa de interés, destinado a fortalecer al sector salud de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, cuyo préstamo fue tramitado desde el año 2015, por la gestión del expresidente Evo Morales.