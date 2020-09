Always Ready regresa al trabajo con incertidumbre sobre el inicio del torneo

Fuente: lostiempos.com

Always Ready regresó a las prácticas en el estadio Municipal de Villa Ingenio, de El Alto, la mañana del lunes con la incertidumbre de no conocer la fecha de la reanudación del torneo Apertura y sin esa información hay perjuicio en el trabajo del cuerpo técnico del entrenador Eduardo Villegas.

«Comenzamos la pretemporada, pero no sabemos cuándo empieza el campeonato por lo tanto no podemos programar, no podemos planificar, no podemos organizarnos coherentemente en este tiempo de trabajo. Si nos dicen el 20 de octubre, sabemos con qué tiempo contamos para hacer una periodicidad ideal», declaró Jaime Jiménez, preparador físico.

El regreso a la actividad en campo abierto será difícil después de seis meses de confinamiento. Durante esta pausa, el plantel millonario llevó adelante los entrenamientos vía Zoom que ayudaron a mantener en ritmo a los futbolistas, aunque no en la medida de lo esperado por el cuerpo técnico, ya que en el balance general hubo casos de sobrepeso y en otros perdieron la masa muscular.

Entre los temas que preocupan a Jiménez, en el regreso a la competencia, está la exposición de los jugadores a las lesiones y tomó como ejemplo lo que sucedió en Alemania con una cifra de 14 futbolistas que presentaron dolencias tras la reanudación, con un mes de confinamiento.

«Vamos a tomar los recaudos para poder hacer que los jugadores lleguen en la mejor forma física, pero muchos aspectos a tomar en cuenta es que los jugadores puedan trabajar de manera correcta, dándole las cargas ideales, no solamente externa, sino cargas de recuperación, internas, y eso lo manejaremos con el cuerpo técnico», declaró Jiménez, al departamento de prensa del club de la banda roja.

Los jugadores que estaban en el interior del país llegaron a La Paz hace dos semanas para adaptarse y ganar tiempo. El siguiente paso será ingresar a la etapa de pretemporada hasta llegar al período de competencia.

El plantel llegó al estadio alteño en horas de la mañana, los encargados de hacer cumplir el protocolo de bioseguridad tomaron la temperatura, desinfectaron a los deportistas y también limpiaron el equipo de trabajo (pelotas, conos).