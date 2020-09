Amazon prepara un spin-off con toques de ‘Los juegos del hambre’ sobre una universidad para superhéroes

Amazon lleva tiempo demostrando estar encantada con ‘The Boys’, hasta el punto de anunciar su renovación por una tercera temporada antes incluso de estrenar la segunda. Ahora Variety ha desvelado que la plataforma prepara un spin-off de la popular serie de superhéroes.

Una universidad controlada por Vought

Descrita como mitad serie universitaria, mitad ‘Los juegos del hambre’, este spin-off promete mantener todo el corazón, la sátira y las obscenidades de ‘The Boys’ para contarnos la historia de la única universidad para jóvenes superhéroes, la cual está controlada por la temible corporación Vought. Allí veremos a unos personajes afectados por las hormonas pero muy competitivos que harán lo imposible por conseguir los trabajos más destacados en las mejores ciudades.

Por el momento, Craig Rosenberg, guionista de cuatro episodios de ‘The Boys’ -dos de la primera temporada y dos de la segunda-, está escribiendo el piloto con la idea de ejercer como showrunner si Amazon da finalmente luz verde a la serie.

Sobre el papel no se me ocurre ningún obstáculo para que el proyecto no salga adelante -y es que la segunda temporada de la serie ha conseguido el mejor estreno de una serie de Amazon hasta ahora-, pero claro, Amazon tampoco puede quedarse con cualquier cosa asociada a ‘The Boys’.

Se desconoce si alguno de los actores de ‘The Boys’ participaría de alguna forma en este spin-off, pero su creador Eric Kripke colaborará como productor ejecutivo, tarea que también ejercerán Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz y Pavun Shetty.