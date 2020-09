Andrés Gomez: “Hay un porcentaje alto de voto imposible para el MAS”

Fuente: Unitel

El periodista Andrés Gómez hizo un análisis de los datos presentados anoche en el programa Así Decidimos de la red Unitel que señalan que un 72% de las personas que no votarán por el Movimiento Al Socialismo podrían cambiar su voto para evitar que este partido regrese al poder.

“El 72% tiene un objetivo en su voto no va a votar esencialmente por un candidato, no va a votar por las virtudes que pueda reunir una persona que está postulando a la Presidencia sino que tiene un objetivo político en su voto y ese objetivo es lograr que el Movimiento Al Socialismo no retorne al Gobierno lo que significa que ese porcentaje alto son los votos imposibles para el MAS, ni siquiera difícil sino imposible”, señaló Gómez.