Antes de firmar un crédito lea ‘la letra chica’ y si tiene dudas busque la ayuda de un experto

Paola Ángela María Sequeiros, coordinadora de la Fundación Microjusticia, le orienta en los diferentes temas financieros que como prestatario debe conocer al momento de tomar un préstamo. Tome en cuenta sus obligaciones y derechos.

¿Qué debemos saber cuándo queremos sacar un crédito?

Quienes requieren de un crédito deben informase, leer bien los documentos entregados y acudir a distintas entidades financieras con el objetivo de comparar las tasas de interés, ventajas y otros aspectos, para saber qué es lo mejor en cuanto a su necesidad de créditos.

Si ya tienes un crédito en una entidad financiera ¿cuáles son sus obligaciones y sus derechos?

Obligaciones del usuario financiero

Primero. Verifique si la entidad financiera donde gestionará un crédito cuenta con licencia de funcionamiento emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Para esto debe entrar a la página web de la ASFI.

Segundo. Tómese todo el tiempo necesario para leer su contrato, verifique que tenga seguro y siempre pida una copia. Si no entiende vuelva a preguntar las veces que sea necesario, los funcionarios de las entidades financieras tienen la obligación de aclarar sus dudas.

Tercero. Puede ir de entidad financiera hasta que le convenza la tasa de interés, los beneficios, características y comisiones, para que luego no se sorprenda con aspectos que no sabía que le agregaron en su contrato.

Cuarto. No saque un crédito que no podrá pagar, siempre sea realista, porque las fechas de pago deben ser cumplidas, si no le cobran multas y moras. Tenga en cuenta que debe pagar el día establecido en su contrato.

Derechos del usuario financiero

Primero. Todos podemos solicitar un crédito, sin discriminación de raza, religión o género.

Segundo. Las entidades financieras tienen la obligación de informarle sobre su crédito, de manera oportuna y sencilla. Los ejecutivos de cuentas no pueden prometerle nada y tampoco ocultar información.

Tercero. Tiene derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Le deben brindar un servicio rápido y diligente, evitando demoras innecesarias o procedimientos complicados que no entenderá.

Cuarto. Deben explicarle dónde puede ir a denunciar actos irregulares cometidos por funcionarios del sistema financiero. Le deben detallar cuál es el procedimiento para realizar dichas observaciones y facilitarle el acceso a estas denuncias en lugares visibles en el banco o cooperativa.

Quinto. Debe recibir de manera gratuita educación financiera.

Sexto. En bancos o cooperativas se deben colocar letreros claros en los que se haga referencia a sus derechos y cómo los puedes hacer respetar.