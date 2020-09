Apple demanda a Epic Games por incumplimiento de contrato con App Store

El pleito entre Apple y Epic Games está muy lejos de terminar. Epic comenzó desafiando las normas de Apple Store desencadenando una serie de acciones en su contra.

Primero, Fortnite desapareció de la tienda, y luego la cuenta de desarrollador de Epic fue eliminada. Y en medio de estas acciones de Apple, Epic Game presentó demandas para revertir estas decisiones.



Pero Apple no solo no ha dado marcha atrás, sino que deja claro su postura con una contrademanda. Tal como puede leerse en el documento de la demanda, compartido por The Verge, Apple quiere una compensación por los daños ocasionados por la acción de Epic.

Y como puede verse en la declaración introductoria, se terminó el tono conciliador de Apple:

La demanda de Epic no es más que un desacuerdo básico sobre el dinero. Aunque Epic se retrata como un Robin Hood corporativo moderno, en realidad es una empresa multimillonaria que simplemente no quiere pagar nada por el tremendo valor que obtiene de la App Store.

Después de mencionar todos los beneficios que provee Apple Store a los desarrolladores, la declaración se refiere a Epic Games con estas palabras:

[…] Epic decidió que le gustaría cosechar los beneficios de la App Store sin pagar nada por ellos. Armado con la aparente visión de que Epic es demasiado exitoso para jugar con las mismas reglas que todos los demás

Y cuando pasa a detallar específicamente el proceso que realizó Epic en Fortnite para aplicar su sistema de pago sin pasar por la comisión de Apple, el tono de las declaraciones son más fuertes:

[…] usurpó la comisión de Apple y burló descaradamente sus reglas. Esto fue poco más que un robo. Epic buscó disfrutar de todos los beneficios del iOS de Apple 9 plataforma y servicios relacionados, mientras que su «revisión» llenó los bolsillos de Epic a expensas de Apple.

En vista de todo lo expuesto, Apple quiere una compensación por el accionar de Epic, y solicita una medida judicial para evitar que vuelva a implementar su propio sistema de pago en apps iOS.