Arce: no hay espacio para Evo mientras no resuelva sus juicios

Fuente: paginasiete.bo

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce, aseguró este miércoles que no habrá espacio para el expresidente Evo Morales en su gobierno, si gana las elecciones generales el 18 de octubre, mientras no resuelva “sus juicios” y, además, dijo que su gabinete de ministros tendrá un “tinte diferente”.

“Mientras (Evo Morales) no resuelva el problema de sus juicios, no pues, no podemos considerar absolutamente nada”, afirmó el abanderado del partido azul, en una entrevista con radio Erbol en Sucre, al parecer animado por las últimas tres encuestas, en dos de ellas lo ubican en primer lugar y en una tercera empatados con Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.

El exministro de Economía, en 12 de los 14 años de Evo Morales, dijo que el exmandatario tiene que volver al país para defenderse. “Yo creo que todos los bolivianos tienen derechos a defenderse, a mí también me están haciendo, yo tengo cuatro juicios, y la verdad yo veo intencionalidad política en todo esto y lo mismo con el compañero Evo, pero hay que estar presente aquí para poder defenderse”.

Afirmó que Evo Morales, acusado por fraude electoral, estupro, entre otros, tiene derecho a volver al país, pero eso es, dijo, una decisión del exmandatario. “El compañero Evo cuando regrese, si es que regresa al país es una decisión de él, si regresa y si él decide regresar, yo creo que todo boliviano tiene derecho a volver al país, no podemos negar a nadie ese derecho, tiene que resolver sus problemas de los tantos juicios que le están haciendo”.

Arce, que en la víspera visitó la ciudad de Sucre, también expresó cómo pretende conformar su posible gabinete de ministros. “Nosotros además queremos darle un tinte diferente a nuestro gabinete”, dijo el presidenciable del MAS, cuando faltan 26 días para las elecciones generales.