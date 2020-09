Arce: No me interesa eternizarme, tenemos varios «Andrónicos» para proyectar

El candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, manifestó este lunes que de ser elegido como mandatario de Bolivia no está entre sus planes eternizarse en el poder, porque tiene muchos proyectos postergados desde que fue ministro de Economía.

“Yo no quiero eternizarme en el poder, yo tengo muchas cosas en mi mente, personales, privadas que desde que estoy en el Ministerio de Economía no he podido hacer. Me siento en ese sentido enclaustrado en la labor para el público para la gente, porque este es un compromiso de una persona con el país (…). A mí no me engolosina el poder”, aseguró Arce en una entrevista con ATB.

Añadió que siendo consecuente con dar oportunidades a la juventud. “Tenemos figuras, está Andrónico, está el hermano Padilla en Chuquisaca. Tenemos varios ‘Andrónicos’ si usted quiere en el país que estamos formando para promocionarlos y proyectarlos como figuras para el Movimiento Al Socialismo, hay figuras que reúnen esa condición”, aseguró Arce, a tiempo de añadir que lo que le interesa es recuperar la economía del país.

Consultado sobre si se equivocó ir a las elecciones después de perder el referéndum del 21 de febrero de 2016, Arce sostuvo que leyó en una revista de argentina que entrevistó al expresidente en la que “reconoció que fue un error”.

Sobre la propuesta del candidato de Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, de evitar la reelección, indicó que eso no depende de él sino de la opinión pública y que quien debe hacerlo debe proponer una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE).

No obstante, se le aclaró que la CPE no incluia la nueva reelección en el caso de Morales, manifestó que fue un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que analizó si la solicitud era o no válida.