Arce presenta proyecto de ley para devolver 10% de aportes a las AFPs

Fuente: erbol.com.bo

El candidato presidencial del MAS Luis Arce anunció este lunes que presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a devolver el 10 por ciento de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) a los trabajadores que tengan un ahorro individual de hasta 100.000 bolivianos

“Lo que nosotros proponemos es una devolución parcial de hasta el 10 por ciento del saldo acumulado de la cuenta previsional, cuando sea igual o menor a los 100.000 bolivianos acumulados”, dijo al precisar que esta devolución alcanzaría a cerca de 2 millones de personas que de manera voluntaria quisieran retirar.

La forma de devolución sería en dos pagos del 50 por ciento en un plazo de 90 días y con esto se pretende inyectar en 1.200 millones de dólares lo cual podría incrementar de alguna manera la capacidad de consumo de las personas.

Arce explicó que a diciembre de 2019 en los Fondos de Pensiones había 18.975 millones de dólares. “Esta es la plata que han dicho que yo me lo he llevado, que yo me lo robado, ahí está la plata de los Fondo de Pensiones. Aquí está la plata”, afirmó en conferencia de prensa.

El candidato indicó que hay disminución peligrosa de la demanda interna, una recesión del 8 por ciento y una escandalosa tasa de desempleo del 12 por ciento.

Lamentó que el gobierno de Jeanine Añez no haya pagado el bono de 1.000 bolivianos en una señal más que todo lo que está haciendo el gobierno transitorio es “absolutamente nada.

Aseguró que todos los fondos anunciados vía decretos están sin fondos y que todas las acciones anunciadas son simplemente campaña política porque no hay plata debido a una mala política económica y social aplicada desde noviembre del año pasado.