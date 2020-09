Arce sobre Evo: Debe resolver sus temas pendientes en los estamentos judiciales

Nacional

El candidato Luis Arce intentó distanciarse de la figura del expresidente Evo Morales y señaló que éste “debe resolver sus temas pendientes en los estamentos judiciales”, antes de considerar una posible participación en un eventual gobierno del MAS.

Consultado por el diario chileno El Mercurio sobre si Morales tendría alguna participación en un eventual gobierno suyo, Arce dijo: “Desde mi punto de vista, tiene que resolver primero sus temas pendientes en los estamentos judiciales, como todos. Hay varios juicios que nos han hecho, como le digo, violando la propia normativa boliviana”.

Agregó que “lo que nosotros pensamos es que el compañero Evo tiene varios procesos de los que va a tener que defenderse cuando retorne al país, en algún momento. Porque ahora están haciendo los procesos sin su presencia, aspecto que no es válido en la propia normativa legal boliviana”.

Arce también intentó minimizar la participación de Morales en la campaña electoral de su partido: “Con el compañero Evo coordinamos algunas tareas propias de la campaña electoral, pero nada más que eso”.

Morales ha sido acusado de numerosos delitos, tanto relaciones a sedición y terrorismo, como a corrupción y estupro.

El candidato y exministro de Economía contó que sobre la continuación del expresidente en alto cargos del partido, ésta debe definirse en las “instancias de decisión”.

“El MAS tiene instancias de decisión. El compañero Evo ha sido elegido presidente del MAS en un congreso que se realizó en Santa Cruz y por lo tanto una instancia del mismo nivel tendrá que decidir si es que quieren cambiarlo. Lo propio ocurre cuando en un ampliado magno del MAS, en Cochabamba, se le nombra como jefe de campaña. Por lo tanto, esa instancia es la que puede decidir, no alguna persona individual”, expresó.

En otros temas, Arce dijo desconfiar del TSE y, por ello, señaló que si pierde la elección será porque se produzca fraude.

“Lo cierto es que el Tribunal Supremo Electoral tiene una estrecha amistad con Carlos Mesa y ha sido puesto por este gobierno de derechas. Entonces responde a esa línea política, lamentablemente. Nosotros no tenemos la seguridad de que se hagan unas elecciones transparentes con este TSE”, afirmó.

Dijo tener “una amplia ventaja” sobre el segundo en los comicios, Mesa, de Comunidad Ciudadana, “que día a día se va ampliando con respecto al segundo. Nosotros no vemos la posibilidad de que nos ganen, excepto con un fraude. Pero tenemos confianza de que el pueblo boliviano el 18 de octubre va a votar consciente de todo esto, para tener una victoria contundente”.

Respecto de generar algún tipo de alianza para la segunda vuelta, dijo que ello no ha sido considerado: “Nosotros vamos solos y vamos a ganar en primera vuelta solos. El pueblo boliviano nos apoya. Nosotros no creemos en esas encuestas que usted está señalando, porque hay un voto oculto; no se olvide que ha habido una represión contra los masistas en todo el país. Hoy es pecado ser masista en Bolivia producto de lo que ha hecho este gobierno de facto”.

En la entrevista afirmó también que empresarios, microempresarios y clases medias “se han dado cuenta de lo que es vivir en esta dictadura” y que “saben lo que ha significado vivir con el MAS con una política económica y social mucho más holgada y beneficiosa para el pueblo boliviano”.