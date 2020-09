Arely, la cochabambina que deslumbra en EEUU

Eecidida, emprendedora, carismática y apasionada. Así es Arely Morales Pérez, la hermosa cochabambina que desde hace más de siete años deslumbra en la televisión estadounidense.

La pasión que tiene por su trabajo, la llevó a ser premiada con varios galardones. Arely fue reconocida, el año pasado, en el Latino Youth Leadership Conference 2019 y también como una de las 100 Mujeres Líderes del área metropolitana de Washington DC por la organización “El poder de ser mujer”.

En agosto, la cochabambina sumó otro galardón en la Gala virtual de los Capital Emmys 2020, por la serie de noticias De balas a campanas, para el noticiario de WFDC/Entravision Univision, en Washington D.C. Es su primer premio Emmy.

Además de trabajar en múltiples televisoras y tener la oportunidad de entrevistar a reconocidas celebridades del entretenimiento, Arely realiza voluntariado, forma parte de comerciales para diferentes compañías y siempre está presente en las campañas y eventos de la comunidad boliviana.

Tiene una hija de 12 años, a quien ama incondicionalmente, es amante de los animales y la comida, especialmente de la boliviana. Sus platos favoritos son el chajchu y la sopa de maní. Pasó por un mal momento cuando, hace ocho años, fue diagnóstica con cáncer maligno de tiroides, al que venció después de realizarse el tratamiento con tiroidectomía y radiación.

En una entrevista con Los Tiempos, la conductora de televisión contó los detalles acerca de su carrera, el premio que recibió recientemente y sus proyectos.

– ¿Cómo y cuándo decidiste mudarte a Estados Unidos?

Mi mamá decidió dejar Bolivia y emigrar a Estados Unidos para buscar un futuro mejor para mí y mis hermanos, Yo fui la última en trasladarme el año 2013. Me hacía mucha falta estar con ellos.

– ¿Cómo llega la oportunidad de ser parte de la reconocida cadena de TV Univisión?

Hace dos años me dieron la oportunidad de una entrevista de trabajo para la estación de Entravision Communication /Univision D.C. Me dieron el puesto de directora de promociones que cubre todo Washington D.C., Maryland y Virginia.

Soy de las personas que aprovecha cada oportunidad al mes. Produje mi segmento de entretenimiento Zona DMV con el propósito de apoyar no solo a los artistas que llegaban a la estación, sino también a nuestro talento local y eventos comunitarios, lo cual fue un éxito.

– ¿Podrías contarnos sobre el premio Emmy?

Fui nominada a los Capital Emmys en mayo de este año compitiendo con otras seis estaciones. Lamentablemente, por la pandemia, la gala se realizó de forma virtual el pasado 8 de agosto. Fui una de las ganadoras en la categoría Arte/entretenimiento – Reportaje de noticias / Serie de noticias “De Balas a Campanas” para el Noticiero de WFDC/Entravision Univision Washington D.C.

El premio Emmy® es el principal premio a la producción televisiva presentado en varios sectores de la industria de la televisión, que incluyen programación de entretenimiento, programas de noticias y documentales y programación deportiva.

– ¿Qué significa para ti obtener este galardón?

Este premio significa mucho para mí, es un sueño cumplido no sólo porque es el primero, sino también porque detrás de este premio hubo muchos obstáculos y muchas indecisiones. Una vez más me reafirma que con esfuerzo y perseverancia se puede llegar muy lejos.

– Desde el lugar donde te encuentras ¿cómo percibes el movimiento cultural y artístico de Bolivia?

La cultura ha crecido mucho no sólo donde yo estoy, sino también a nivel mundial, nos falta todavía explotar más de lo que tenemos, en especial nuestra gastronomía y nuestro folklore. En este país lo admiran demasiado (la cultura boliviana). Por otra parte, siento que a medida que crece se va perdiendo su autenticidad ya que lo van cambiando en muchos aspectos, no es lo mismo que allá en Bolivia.

En lo artístico tenemos talento de sobra, pero nos falta apoyarlo. Personalmente pienso que no tenemos ese apoyo ni de nuestra propia gente, especialmente si buscas apoyo en el extranjero.

– ¿En qué proyectos estás trabajando?

Por ahora estoy trabajando desde casa con estas nuevas normas de la pandemia. Sigo en el área del entretenimiento. Uno de los proyectos en el que estoy trabajando es tratar de incursionar en el mercado americano también pensando abrir mi propio negocio.

– ¿Cómo y dónde te ves de aquí a 10 años? ¿Cuáles son tus metas?

No sé qué me tiene preparado el futuro. Si Dios me lo permite, me veo con mucha salud, con mi familia sana y estable, me veo siendo parte de una ONG. En lo laboral me veo a nivel nacional en una de las cadenas de Univision Network o parte de uno de sus shows de entretenimiento.

Mis metas son muchas, ya cumplí varias de ellas y las que me faltan -primero Dios-, es cuidar mi salud, crecer y desarrollar mis habilidades de mi carrera de presentadora y ser parte de Univision Network. En estas últimas semanas me planteé una nueva meta que es retomar la universidad para estudiar la carrera de community manager, también tener mi propia organización sin fines de lucro para apoyar a la gente que lo necesita y también a nuestros animalitos. Y lo más importante es poder guiar a mi hija hasta que vaya a la universidad.