Argentina: Aún no definen recintos para las elecciones del 18 de octubre 

Crisis del covid-19 puede afectar la votación de los compatriotas en el vecino país





El encargado de Negocios de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado, durante su entrevista en Correo Del Sur Radio FM 90.1.



La falta de respuesta de autoridades argentinas a la solicitud de recintos para la votación del 18 de octubre en medio de la pandemia de covid-19, que podría impedir el traslado de los sufragantes de un lugar a otro en caso de no habilitarse mesas en sus municipios, tiene preocupada a la legación diplomática boliviana.

El encargado de Negocios de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado, reveló al programa “Redacción Central” de Correo del Sur Radio FM 90.1 que, hasta ahora, no se sabe dónde podrán votar los bolivianos en ese país.

Tal es la importancia de Argentina para la votación en el exterior que allí estará la mayor cantidad de personal designado por el Órgano Electoral, según declaró a CORREO DEL SUR, hace una semana, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

“Lo que tenemos que saber, y hasta el momento no hay claridad, no hay una respuesta concreta es si nos van a volver a prestar aquellas escuelas, aquellos colegios en las cuales se instalaron (el 20 de octubre de 2019) mesas de votación para los ciudadanos bolivianos inscritos en el Padrón Electoral y con residencia en Argentina”, dijo.

PRIMERA NEGATIVA

Alvarado agregó que “hasta el momento hemos recibido solamente de un municipio, de San Luis, en la provincia Corrientes, la certificación de que no podemos llevar a cabo elecciones en esa localidad, en ese municipio, por el tema de la pandemia del covid-19. Estamos a la espera de la respuesta de las autoridades argentinas”.

El diplomático puso énfasis en su preocupación por la crisis del coronavirus en Argentina. Al respecto, recordó que ese es un Estado federal donde algunas determinaciones se toman a nivel nacional, pero otras a nivel provincial y municipal.

“Hasta el momento, eso quiero dejar claramente establecido, no tenemos todavía una respuesta, un cuadro en el cual yo podría informar: ‘en tales municipios se va a votar, en estos municipios no se va a votar’”. No tenemos esa información hasta el día de hoy”, remarcó Alvarado.

190 CENTROS DE VOTACIÓN

Ante la consulta de cuántas escuelas se suelen utilizar en procesos electorales de esta naturaleza en Argentina, respondió: “Son más o menos 190 centros de votación, porque el año pasado, para las elecciones del 20 de octubre, se tuvieron 190 centros de votación”. Dijo que este año se solicitó esa misma cantidad.

Y si hubiera una negativa, ¿qué alternativas podrían utilizar para que se concreten las elecciones? “Eso no depende de nosotros, depende de la autorización de las autoridades argentinas”, contestó, en principio, Alvarado.

Luego, expresó su preocupación. “En este momento es difícil, casi imposible movilizarse de una provincia a otra; entonces, si nosotros quisiéramos mover un centro de votación en aquellos municipios que podrían decir que ahí se puede votar, va a ser difícil que los connacionales se movilicen de una provincia a otra, de un municipio a otro. Entonces, es una situación muy complicada, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación de solicitar la autorización y de solicitar, en caso afirmativo, los protocolos de bioseguridad que debemos cumplir el 18 de octubre”.

Alvarado se refirió a este tema al responder a una consulta sobre las solicitudes que hizo el TSE a la representación diplomática en Argentina para organizar las elecciones. “Nosotros solamente apoyamos las actividades que realiza este órgano, de acuerdo a las solicitudes que nos hacen”, aclaró él.