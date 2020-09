Arias asegura que no hay financiamiento para el pago del Bono Hambre

Economía

jueves, 17 de septiembre de 2020

El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, aseguró este jueves que no existe financiamiento para el pago del Bono Hambre, beneficio de 1.000 bolivianos que fue promulgado la pasada jordana por la presidenta del Senado, Eva Copa.

“Aprueba, la señora (Eva) Copa, un bono sin financiamiento, es decir es otra mentira. ¡No se puede engañar así a la gente! Tiene que ser serio el Parlamento ( ) las observaciones que mando el Gobierno Central es que los finamientos (para el bono contra el hambre) ya están comprometidos y eso le hace mucho daño al propio Gobierno, al partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la población”, reprochó Arias.

En declaraciones a la prensa la Presidenta del Senado manifestó que el dinero para el pago del beneficio deberá ser asignado de los créditos aprobados en la Asamblea del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante, Arias replicó que las organizaciones internacionales como la CAF y el BID ya aprobaron esos recursos para otros fines, no para el pago del Bono Hambre. Por esa razón, la presidenta transitoria, Jeanine Añez, no la promulgó.

La autoridad ministerial calificó como irresponsable la actuación de la Asamblea Legislativa aprobando o rechazando proyectos de ley porque quiere perjudicar al Gobierno Nacional sin darse cuenta el tremendo daño que le hace a la credibilidad de las propias personas y a las expectativas que se genera en la gente.