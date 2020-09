Arias: «Los candidatos que aún quedan en pugna tienen el desafío lanzado»

«El camino es: o no unimos o nos hundimos»

La Paz, 17 sep (ABI).– El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó la noche de este jueves que los candidatos a la presidencia que todavía quedan en pugna, tras la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez a su carrera electoral, tienen el desafío lanzado.

«Los candidatos que aún quedan en pugna, que tienen la democracia y que defienden la libertad, tienen el desafío lanzado, tienen el desafío planteado, el camino es: o no unimos o nos hundimos; o como dijo la Presidenta: si no hay unidad, volverá la antipatria, si no hay unidad, volverá el despilfarro, si no hay unidad, volverá la persecución, el dolor y la falta de libertad», manifestó Arias, en contacto con Red Uno.

Horas antes, la Presidenta y ahora excandidata por la alianza Juntos renunció a su candidatura a la presidencia y pidió unidad en favor de la democracia con el objetivo de que no gane el Movimiento Al Socialismo (MAS) las elecciones del próximo 18 de octubre.

«Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia, no es un sacrificio, en un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto entre varios candidatos y que, a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección», anunció la mandataria.

Arias consideró que el país estaba esperando esta decisión e incluso calificó de «heroica» la determinación asumida por la Jefa de Estado faltando solamente un mes para los comicios.

«Una mujer nos enseña que hay que saber leer los momentos históricos (…), ella percibe que la dispersión (del voto) puede ser más bien un factor para que las fuerzas que combatimos recuperen (otra vez) el poder y ella por eso tomó esa decisión, (…) felicidades Presidenta, es un orgullo trabajar con usted», puntualizó la autoridad.