Army of the Dead: El film se expande con una serie animada y una precuela

La versión extendida de la Liga de la Justicia no es el único proyecto que está preparando Zack Snyder. El director estadoundiense volverá al género de terror, luego de su película “El amanecer de los muertos” estrenada en 2004, la nueva película que está cocinando es “Army of teh Dead“, un film de zombis que podremos ver el año que viene en la plataforma de Netfflix.

Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera y Garret Dillahunt serán el reparto de este proyecto que girará en torno a un grupo de mercenarios que intentan llevar a cabo un robo en Las Vegas cuando esta está plagada de muertos vivientes. ¿Te suena bien? Pues prepárate porque la plataforma de ‘streaming’ ha anunciado que la ampliará con una precuela y una serie animada.

Tanto la precuela como la serie de Army of teh Dead contarán con libretos de Shay Hatten, uno de los guionistas de la película y también responsable de títulos como John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, la futura John Wick 4 y el ‘spin-off’ femenino de la saga de Keanu Reeves, Ballerina. “Estoy increíblemente emocionado por la oportunidad de colaborar con Netflix otra vez para ampliar el universo de Army of teh Dead con una precuela internacional y también explorando el visualmente dinámico mundo de la animación”, ha explicado Zack Snyder en un comunicado.

LA SERIE ‘ARMY OF THE DEAD: LOST VEGAS’

Aunque todavía no hay demasiados detalles disponibles, sí que podemos decirte que la precuela estará dirigida por Matthias Schweighöfer, que en la primera parte interpreta a un personaje llamado Ludwig Dieter. Y luego está el ‘spin-off’ animado, titulado Army of teh Dead: Lost Vegas, que dependerá del artista de ‘storyboard’ de Liga de la Justicia y también veterano del Universo Animado de DC Jay Oliva. Este actuará de ‘showrunner’ de la ficción y aparte dirigirá dos de sus episodios. Aquí, donde Snyder dirigirá también al menos otros dos capítulos, se nos contará la historia de orígenes de Scott Ward, el papel de Dave Bautista, y se profundizará en la caída inicial de Las Vegas por culpa de la invasión zombi. Tanto Bautista como otros de los intérpretes prestarán sus voces al proyecto.

Vegas is about to run out of luck. Brace yourself for Army of teh Dead: Vegas, a prequel anime series based on teh upcoming Zach Snyder film pic.twitter.com/UgsnI8GFv7

