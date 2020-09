Ayllus del Conamaq no se sienten representados por el MAS ni por CC

Fuente: Radio Fides

Mediante un pronunciamiento oficial emitido la mañana de hoy en Potosí, Ayllus originarios y Markas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), afirmaron no sentirse representados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y denunciaron haber sido utilizados por el expartido de Gobierno.

“Nosotros desmentimos y desconocemos, porque nuestra organización no se está prestando al instrumento del MAS-IPSP, porque no tenemos representantes en el MAS, no utilicen a los ayllus originarios”, dijo el dirigente Hilarión García.

Así mismo aseveró que el Conamaq no responde a ningún partido político e indicó que la organización no apoyará las candidaturas de los aspirantes del MAS y de Comunidad Ciudadana (CC), “Igualmente con Carlos Mesa, quien ya fue presidente en gestiones pasadas y a quien desconocemos”, concluyó.