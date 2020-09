Blanco irá con «toperoles de frente» contra el comité ejecutivo

Campeones

jueves, 10 de septiembre de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Tienen miedo”, esa es la conclusión a la que llegó Robert Blanco, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, sobre los actos de los integrantes del comité ejecutivo, que según él quieren esconder el manejo económico desde que falleció César Salinas. “Me cansé”, apuntó y advirtió que irá “con toperoles de frente”.

“No pueden dormir, andan preocupados porque cuando yo vea las cuentas lo voy a denunciar a la opinión pública y cada uno se tendrá que atener a las consecuencias”, dijo Blanco.

El directivo resaltó que tiene la conciencia tranquila, ya que él no maneja un solo centavo desde el pasado 19 de julio. “Me dará pena, pero meteré un juicio al sereno de la FBF. Yo me pregunto por qué él recibió dinero de la federación así como otras personas. Todo se va a saber. No tengo miedo, ya que no tengo nada que esconder; ellos manejan la plata y los papeles y que me demuestren si tengo algo que ver con la Casa de la Verde, la plata del club San José o la llegada de un monto por los partidos de Eliminatoria”, anotó Blanco en Monumental.

Blanco comentó que hasta ayer había tratado de ser flexible. “Voy a ir con los toperoles de frente, ya me cansé de poner un alto a mis abogados porque yo no quería llegar a consecuencias más graves. Ya no tendré pena de nada, ya me cansé de solucionar a las buenas. Ahora iremos con todo y de frente”, dijo.

Sobre el congreso extraordinario que fue citado para el 16 de septiembre, el directivo subrayó que es nulo e ilegal. “Todo lo que haga el comité ejecutivo sin mi presencia es nulo de derecho. Esta invitación es irregular”, dijo.