Blanco presenta denuncia ante FIFA y Conmebol tras ser censurado en el congreso extraordinario

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reconocido por un amparo constitucional, Robert Blanco, anunció que ha denunciado ante FIFA y Conmebol los actos irregulares que llevan adelante el resto del comité ejecutivo de la institución deportiva (Marcos Rodríguez, Jaime Cornejo, Antonio Decormis, Lily Rocabado,y Rolando Aramayo).

“He sentado una denuncia escrita ante la Conmebol y FIFA para su consideración”, dice un fragmento del punto seis del comunicado de Blanco, horas después de que el congreso extraordinario lo censuró por haber recurrido a la justicia ordinaria y respaldó a Rodríguez, como el máximo representante del balompié nacional en ejercicio.

El dirigente señaló que la actividad del miércoles 16 carece de legalidad y legitimidad porque no se realizó la convocatoria de acuerdo a la norma. Asimismo, indicó que las asociaciones que participaron no tienen derecho a “voz y voto” porque sus representantes son interinos. “Esas asociaciones no han adecuado sus estatutos al reglamento de la FBF”, explicó.

En el mismo documento, Blanco asegura que ha abierto un canal de denuncias para que los funcionarios de la FBF puedan informar sobre las irregularidades cometidas en la institución deportiva. “(Los culpables) serán procesados en las instancias correspondientes, por medio de los abogados de la FBF”, añade en el mismo párrafo.