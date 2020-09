Bolívar afirma que Marco Rodríguez vulneró protocolo de bioseguridad

El club Bolívar fundamentó su decisión de no permitir el ingreso a Marco Rodríguez, presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al estadio Hernando Siles para presenciar el partido que la entidad celeste disputó ayer con Palmeiras por Copa Libertadores de América.

“El club Bolívar hace de conocimiento público que, el día de ayer, previo al partido contra Sociedade Esportiva Palmeiras por Copa Conmebol Libertadores, se ha vulnerado el Protocolo de Operaciones mediante el ingreso al estadio de personas sin acreditación de Conmebol, poniendo en riesgo toda la bioseguridad puesta en marcha para el club Bolívar”, señala el comunicado que emitió hoy el cuadro académico.

En ese contexto, Bolívar explica que, cumpliendo los protocolos, denegó el acceso a Rodríguez, una acompañante y un funcionario de la FBF, todos por no estar acreditados por el organismo que regenta el balompié sudamericano.

“El club Bolívar aclara que de parte de la Conmebol no recibió autorización o aviso previo para el ingreso de funcionarios de la federación; únicamente se contaba con la autorización para autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Más adelante, la entidad del fútbol paceño advierte que este tipo de acciones atentan contra la salud de los presentes en el estadio, asimismo, el club Bolívar “bajo ningún caso violará el Protocolo de Operaciones, precautelando la salud de toda su delegación, más aún cuando el club está llevando a cabo un encapsulamiento desde el 31 de julio de 2020, tomando todas las acciones de seguridad requeridas por Conmebol”.

El comunicado concluye anunciando que la institución celeste tomará las acciones legales pertinentes.

Descargo

Marco Rodríguez explicó que un funcionario del club Bolívar no le permitió ingresar al escenario deportivo.

“Tenía un pase de Conmebol, pero no quisieron dar curso; ya comunicamos a la Conmebol. No me preocupa, mi intención era apoyar al equipo boliviano, pero se dio así. Yo no tengo enemigos, intento hacer las cosas de la mejor manera posible. Es irrelevante porque igual vi el partido en el hotel, igual alenté a Bolívar. Es un tema de ellos, no es importante para mí”, señaló el dirigente federativo.