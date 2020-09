Bolívar: Cataldi está a disposición para visitar a Tigre

Campeones

domingo, 20 de septiembre de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

El refuerzo argentino Juan Cataldi está a disposición del cuerpo técnico de Bolívar. El jugador superó una lesión y podrá ser tomado en cuenta en la delegación que viajará mañana a la Argentina, donde la Academia se medirá el martes con Tigre (18:15), por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2020.

Luego del partido con Palmeiras, el miércoles en el estadio Hernando Siles, Bolívar no sufrió bajas por lesión. “Dentro de todo, los jugadores terminaron bien el partido, hablando físicamente obviamente hay golpeados y alguna molestia muscular, pero no de gravedad, no tenemos ningún lesionado. Los jugadores que teníamos lesionados están a disposición del cuerpo técnico”, apuntó Freddy Patti, médico del club celeste.

Uno de esos recuperados es Cataldi, quien superó un desgarro fibrilar durante los entrenamientos del primer plantel.

Mientras tanto, el médico explicó que ya se tomaron las previsiones para su visita a Tigre, desde la suplementación, hidratación y la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los partidos de visitante. “Tenemos habilitado el canal sanitario que se ha dado por la gestión de Conmebol en la Copa Libertadores. Sólo tenemos que cumplir los protocolos llegando a Migración, llegando a presentar las pruebas necesarias en cuanto a certificados médicos, la autorización del Ministerio de Salud, en este caso, allá en Argentina. Obviamente hay normas de bioseguridad”, dijo el especialista.