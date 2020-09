Bolivia, uno de los 2 países de la región donde murieron más médicos por Covid-19

Fuente: Página Siete

Luis Escobar / La Paz

Bolivia es uno de los dos países de la región con más médicos fallecidos por la Covid-19. Según expertos y galenos, esta situación se debe a la falta de insumos de bioseguridad para la protección de los profesionales que se encuentran en primera línea en la lucha contra el virus.

En Venezuela, un 28% de las 398 personas que fallecieron por la enfermedad son médicos. La ONG Médicos Unidos Venezuela informó, de manera extraoficial, que hasta 31 de agosto la cifra de profesionales de la salud fallecidos por la Covid-19 se elevó a 114. Se trata de un balance interno que realizó la entidad ante la ausencia de datos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Este porcentaje puede ser menor considerando que el diputado y médico venezolano Juan Carlos Velazco aseguró que los datos oficiales de muertos del Gobierno de Maduro “no son ciertos”. “La pandemia se encuentra en una fase exponencial incontrolada. Sin objetivos sanitarios. ¿Qué nos espera en septiembre?”, declaró en medios locales de su país.

En Bolivia, 140 galenos perdieron la vida por el virus según un registro del Colegio Médico de Bolivia. Así, se posesiona en el segundo lugar de los países de América Latina con más médicos muertos por coronavirus, según una revisión de datos y medios de 10 países de la región.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia Cleto Cáceres informó que este número sólo comprende a los decesos de médicos. “Esta cifra es sin contar bioquímicos, enfermeras y trabajadores manuales. Con ellos alcanzaría a 400”, aseguró.

En tercer lugar se encuentra Ecuador con 80 galenos fallecidos por el virus; este número representa el 1,2% del total de decesos registrados en ese país. El Colegio de Médicos ecuatoriano despidió el pasado 16 de abril a 72 galenos, quienes fallecieron al contraer la Covid-19 mientras atendían a la población afectada por la pandemia.

Estos tres países se encuentran por encima del porcentaje que registran Argentina, Colombia, Paraguay, México, Perú, Brasil, Chile y Uruguay, donde los médicos fallecidos no llegan al 1% (ver infografía).

Después de medio año de batalla contra la Covid-19, al menos 226 profesionales de salud en Brasil dieron su vida por esta crisis, según medios locales. Con 210 millones de habitantes, sigue como el segundo país más golpeado del mundo por la pandemia. Sólo es superado por Estados Unidos.

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Carissa Etienne alertó que “ningún otro grupo” ha sentido con mayor intensidad la pandemia en América que el personal sanitario con casi 570 mil trabajadores de la salud enfermos y más de 2.500 fallecidos, según EFE.

“Basándonos en estos datos hasta la fecha tenemos el mayor número de trabajadores de la salud infectados en el mundo”, dijo el miércoles la portavoz de la OPS. Etienne aseguró -por ejemplo- que en EEUU y México, países que “tienen algunos de los recuentos de casos más altos del mundo”, el personal de salud afectado representa “uno de cada siete casos”.

“Estados Unidos y México representan casi el 85% de todas las muertes por Covid entre los trabajadores de la salud de nuestra región”, dijo la funcionaria. Agregó que las mujeres “se han visto afectadas de forma desproporcionada: casi tres cuartas partes de los trabajadores sanitarios diagnosticados en nuestra región con la Covid-19 son mujeres”.

Un informe de Amnistía Internacional publicado la anterior semana señala que México ha reportado hasta el momento 1.320 decesos confirmados por Covid – 19 entre los trabajadores de salud. El 42% de las infecciones han sido de enfermeros, los médicos conforman un 27% (con 356) y otros trabajadores como técnicos, asistentes y personal de limpieza y mantenimiento representan el 31%.

El epidemiólogo boliviano José Zambrana consideró que la muerte de los médicos en Bolivia se debe a la falta de equipos e insumos de protección. “Los que más fallecieron fueron del área médica y se debe a muchos factores, pero los principales son: la mayor exposición al virus, la carga viral y (la falta de) los equipos de protección personal como barbijos, lentes y otros”, dijo en un contacto con Página Siete.

Zambrana recordó que, pese a las carencias, todos los hospitales públicos del país deben atender los casos del Seguro Universal de Salud (SUS). “El Estado se comprometió a darnos dinero de forma trimestral, pero hace mucho tiempo que no nos entregan lo comprometido. Nos adeudan muchos recursos, no sólo al hospital (del Tórax, donde trabaja) sino a todos los del complejo y a todos los nosocomios del área metropolitana y las zonas rurales”, sostuvo.

El epidemiólogo explicó que al no tener dinero no se puede comprar más equipos, no se puede contratar más personal ni insumos de bioseguridad. “No hay apoyo y todo lo que tenemos en equipos de bioseguridad fue con base en donaciones”, dijo.

Cáceres lamentó que los decesos de los galenos se reportaron debido a las carencias que existen en el sistema de salud y porque lucharon contra la enfermedad en medio de la precariedad.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz Fernando Romero indicó que las falencias del sistema de salud son visibles. “No tenemos infraestructura, no tenemos equipamiento, no tenemos equipos de protección personal (EPP), tampoco tenemos acceso a una atención oportuna”, aseguró.