Buenos Aires aprueba subida salarial tras protestas policiales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof anunció este jueves (10.09.2020) un incremento salarial a las fuerzas policiales de su distrito tras las protestas de grupos de policías el miércoles que llegaron hasta la residencia presidencial. «Vamos a comenzar a equiparar el salario del Policía Bonaerense, con el de la Policía Federal. Vamos a dar, pero a pedir también. Vamos a ser muy exigentes», afirmó Kicillof desde la sede de la gobernación.

El miércoles un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires protestó uniformado en torno a la residencia presidencial de Los Olivos en una protesta rechazada por políticos oficialistas y de la oposición. En un mensaje junto a Kicillof y flanqueado por decenas de alcaldes provinciales, el presidente, Alberto Fernández, había prometido la noche del miércoles atender el reclamo al tiempo que exigió respeto a la institucionalidad.

Este jueves el mandatario calificó de «razonables los reclamos, pero inadmisible, inaceptable el modo» de protestar para una fuerza de seguridad. «Le dije a la policía que ese no era el modo de reclamar, le pedí que depongan su actitud», explicó en una entrevista a Radio Con Vos. «Lo que no podés es tener una fuerza policial que tiene que estar al cuidado de la pandemia como estaba ayer. No puedes tenerlo y no puedes prolongarlo en el tiempo», añadió.

Los incrementos beneficiarán a unos 90.000 integrantes de la policía bonaerense que tienen a su cargo garantizar la seguridad de unos 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Según la nueva escala salarial el salario mínimo de un policía de la provincia de Buenos Aires será de 44.000 pesos (557 dólares) y las horas extras pasaron de 40 pesos a 120 (1,50 dólares).

lgc (afp/efe)

Fuente. DW