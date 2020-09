Burger Week apuesta por lo digital en su segunda versión

Desde el pasado 1 de septiembre al 13 del presente mes los amantes de las hamburguesas podrán ser parte de la segunda versión de Burger Week a través de su nueva aplicación.

Burger Week es el primer evento gastronómico con aplicación gamificada en nuestro país, es decir que se desarrolla en un entorno de juego. A través de esta aplicación los usuarios podrán – además de acceder a información sobre los menús y los restaurantes-, coleccionar insignias, desbloquear logros, ganar puntos virtuales, marcar restaurantes preferidos, calificar hamburguesas, retar a amigos a través de las redes sociales, entre otros. “Una divertida forma que permitirá tener una mejor experiencia en un entorno digital y lúdico.

La aplicación ya está disponible en Google Play y App Store”, mencionaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento.

Podrán disfrutar desde la tradicional hamburguesa de carne hasta una extravagante hamburguesa de pulpo, de igual forma para los amantes del churrasco habrán hamburguesas especiales.

En la aplicación se cuenta con información de los doce restaurantes participantes, quienes prepararon de forma exclusiva para el evento más de 20 variedades de hamburguesas, que no están disponibles en su carta regular. “Ante esta nueva coyuntura, en esta segunda versión las hamburguesas se podrán disfrutar también a través del servicio de Delivery y Take Out (recojo en el mismo restaurante) disponible en todos los restaurantes”, destacaron las organizadoras.

Los restaurantes encargados de estos días dedicados a las hamburguesas son: Aviator, Boss Burger, Boulevardier Bar, Brios Restaurante, Churrascoterapia, El Cuartito, Kinoa, La Cabrera, La Gaira, República, The Steakhouse y Zucchini Deli.

En sus cinco versiones en la ciudad de La Paz y en la primera realizada en Santa Cruz de la Sierra se registró la venta de 101.967 menús, generando un movimiento económico en el rubro gastronómico de Bs. 5.608.185 solamente en venta directa de menús. “Esperamos que este evento en su segunda versión sea muy exitoso y permita dar un impulso económico a uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria”.