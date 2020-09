Camacho asegura que no bajará su candidatura e irá hasta lo último sin más alianzas

El candidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho, aseveró este jueves que no bajará su postulación y que, además, seguirá hasta el final de la carrera electoral sin hacer más alianzas.

“Nosotros no vamos a hacer alianzas, no hay retirada, no hay bajada de candidatura, nuestro compromiso va a lo último, lo que pasa es que a los distintos partidos le preocupa que nosotros vamos hasta lo último porque hemos demostrado que hicimos en 21 días lo que ellos no hicieron en 14 años. En 45 días vamos a lograr sacar a la vieja clase política del Estado”, sostuvo Camacho.

Dijo que una posible declinatoria de su candidatura es una especulación generada por la “encuestitis”.

Respecto a las encuestas, Camacho señaló que “es una falta de respeto al pueblo querer generar mensaje de quién está primero o quién está de último».

“Siempre quieren poner de último a quien pueda generar el cambio”, sostuvo a tiempo de manifestar que su candidatura es un problema para el actual sistema político, que busca sacarlo de la carrera electoral.

“Nosotros sabemos que no hay ningún candidato que se comprometa con respetar la libertad, la democracia y que Evo Morales no vuelva. No hay ese compromiso. Se callan o se esconden o han sido aliados del Movimiento al Socialismo, lo demostraron en el pasado”, agregó.

Camacho hizo esas declaraciones en La Paz, donde presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral para que se le quite la personería jurídica al MAS, debido a que durante el mandato de Evo Morales el aparato gubernamental usó recursos del Estado para la elaboración de material de campaña electoral.

Llamó al Tribunal a hacer respetar la ley y no actuar por miedo a que el MAS se vaya a movilizar si le anulan la personería jurídica. “Estamos cansados de que la norma no se respete y todos terminemos siendo cómplice del Movimiento al Socialismo”, sostuvo.

Fuente: erbol.com.bo