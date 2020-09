Camacho: «Dios entró a Palacio para cambiar Bolivia»

El exlíder cívico cruceño recordó que dos cristianos ingresaron de rodillas a Palacio de Gobierno para pedirle a Dios que libere a su pueblo.

Fuente: Red Uno

Al borde de las lágrimas, Luis Fernando Camacho, candidato presidencial por Creemos, expresó en el programa Uno Decide 2020 que tras la renuncia de Evo Morales como mandatario de Estado aquella tarde del 10 de noviembre de 2019 durante la movilización de la ciudadanía que duró 21 días, Dios entró a Palacio de Gobierno para cambiar Bolivia.

«Dios entró a Palacio para cambiar Bolivia, que alguien me explique cómo a los 40 minutos renunció Evo Morales. Si eso no es una obra de Dios, ¿que me expliquen qué es? No entramos con armas, entramos dos cristianos de rodilla a pedirle a Dios que libere a su pueblo y que habíamos cumplido con el compromiso de que la Biblia vuelva a Palacio», dijo Camacho mientras sostenía un rosario.

Encomendó a la ciudadanía que pida al ‘Divino Creador’ que elija al «mejor hombre» el domingo 18 de octubre para que tome las riendas del país durante los próximos cinco años de gestión.