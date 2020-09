Camacho: ‘Si gana el MAS no me sentiré culpable»

Luis Fernando Camacho causa polémica por sus nuevas declaraciones, al asegurar que no se sentirá culpable si el MAS regresa al gobierno.

Fuente: Bolivisión, No Mentirás-PAT

El candidato a la presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, en una entrevista para el programa No Mentirás de la Red PAT, dijo que si el MAS regresa al Gobierno, no sentiría culpa alguna y respetará si es que el MAS gane las elecciones del 18 de octubre.

«No me voy a sentir culpable, porque yo lo que he hecho es darle la oportunidad al país de que no vuelva Evo Morales y si vuelve, es por la voluntad del pueblo y eso hay que respetarlo», dijo Camacho.

Además aseguró que no se irá del país y que no tiene temor del MAS, que seguirá en la lucha por la democracia.

Entre tanto, políticos aseguran que Luis Fernando Camacho, lo único que está haciendo es «hacerle un flaco favor» al MAS y califican como declaraciones incoherentes.

Por su parte el MAS, dejó en claro que no necesita de más aliados si no del mismo pueblo.