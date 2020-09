CAN: “Debemos comenzar a recuperar nuestros aparatos productivos”

Por las circunstancias actuales, la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y las agencias de promoción de las exportaciones de los cuatro países (ProExport Bolivia, ProColombia, ProEcuador y ProPerú), preparan por primera vez, el IX Encuentro Empresarial Andino de manera netamente virtual. La apuesta mayor, es recuperar los aparatos productivos dañados por las restricciones que las cuarentenas sanitarias impusieron.

El evento, donde participan micro y pequeñas empresas (Mypes) se pensaba desarrollar este año en Guayaquil (Ecuador) de forma presencial, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Pero con el sistema virtual, se realizará en las mismas fechas. Y ya hay más de 250 empresas inscritas para el evento. El último día para apuntarse será este 3 de septiembre.

“Con los cuidados que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todos los segmentos gubernamentales, como el lavado de manos, uso de mascarillas, etc., vamos a tener que estar en el mundo de los negocios. De la cadena de las relaciones sociales. De los viajes. Tenemos que aproximarnos a una normalidad porque no podemos continuar generándole una parálisis a la economía. El empobrecimiento que ha venido sucediendo en América Latina ha sido muy doloroso. Debe terminar y debemos comenzar a recuperarnos en una especie de espiral de nuestros aparatos productivos. Esta rueda de negocios va a contribuir de manera importante para esto”, fue la explicación que dio el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza a EL DEBER desde Lima, Perú.

Esta macro rueda de negocios, forma parte de la estrategia de la Comunidad Andina frente a la actual pandemia, que estará enfocada a estimular las cadenas de valor, en los sectores de alimentos procesados, agroindustria, cuidado personal y del hogar. Buscará la participación de las Mypes andinas, que representan el 90% de empresas en la región y que generan el 60% de empleo.

Hernán Pedraza destacó a los invitados especiales que estarán presentes en el IX Encuentro, como la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, los que serán una ventana y una oportunidad importante para ampliar los negocios de las empresas andinas.

Pero ¿Con qué se encontrará el pequeño o microempresario que quiera hacer negocios dentro de la CAN en este encuentro? “Con un escenario que ya tiene madurez y experiencia. En las ocho ruedas anteriores que se han desarrollado en el Encuentro Empresarial Andino, hemos logrado generar y desarrollar expectativas de negocios, por cerca de $us 450 millones. Aspiramos a mantener creciente expectativa de negocios”, respondió a EL DEBER, el secretario general de la CAN.

Otro escenario de oportunidades, es que, en medio de lo que se llama la “nueva normalidad”, se buscará apelar a nuevas herramientas, en las tecnologías y en las comunicaciones para avanzar en el mundo y “hacer de la vida, un poco más cercana a la normal”. “Y en vez de esa presencia física, podrán acceder a la virtualidad, donde se van a sentar a la mesa, compradores y vendedores”, indicó.