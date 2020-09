Fuente: Periódico Bolivia

Eliana Uchani Alaca



El Ministerio de Relaciones Exteriores inició una auditoría a la compra de un bien inmueble en una zona roja de la ciudad de Buenos Aires en Argentina que costó $us 850.000, donde debía funcionar el Consulado General de Bolivia, además que el mantenimiento costará alrededor de $us 500.000.

La canciller, Karen Longaric en contacto con el periódico Bolivia, anunció que en los próximos días se tendrá los resultados de la auditoría y en base a eso se determinará las responsabilidades y el presunto sobreprecio del costo del galpón.

“Todo el informe que fue enviado desde el Consulado General de Bolivia en Buenos Aires ya pasó a conocimiento de la dirección jurídica, con ese informe se inició una investigación de una auditoría interna si se detecta responsabilidades en la compra y se va a iniciar las acciones legales que corresponda”, explicó la autoridad diplomática.

El Cónsul de Bolivia en Buenos Aires, Abel Pinto, informó que el inmueble se adquirió en octubre del 2018, antes la infraestructura funcionaba como fábrica de embutidos y luego para la confección de ropa. Por tanto no tiene las condiciones que se requiere para el funcionamiento de una oficina consular.

LAS INSTALACIONES

El vicecanciller de Gestión Institucional y Consular, Freddy Abastoflor, explicó que el inmueble se encuentra en Virrey Ceballos Nº 1379 en el Barrio Constitución de Buenos Aires. Según declaraciones de residentes bolivianos esa conocida como zona roja debido a que existe un alto índice de delincuencia.

El inmueble de dos plantas no tiene ventanas, los ambientes están adaptados para el funcionamiento de una fábrica, la refacción costará $us 555.000. Abastoflor señaló que el inmueble no está en funcionamiento debido a las falencias que se registraron.

En ese contexto, Pinto indicó que en la planta baja no se pueden abrir ventanas, porque las paredes son de hormigón armado y a su alrededor hay casas, por lo que no entiende las razones por las que se adquirió esa infraestructura.

PRESUNTO SOBREPRECIO

Según la documentación del proceso de contratación, el costo del galpón es de $us 850.000 a eso se suma una comisión a la empresa inmobiliaria de $us 30.855 que representa el 3% del inmueble mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) haciendo un total de 903.955 dólares.

Además indicó que el consulado envió una cotización del inmueble y el excanciller Diego Pary, decidió enviar una delegación para verificar el estado del edificio, el derecho propietario y el contrato. Esa comisión aprobó el proceso y se procedió con la compra del inmueble.

“En realidad se han pagado $us 850.000 por la compra del inmueble, a eso se tiene que sumar una comisión a la inmobiliaria de $us 30.855 dólares que representa el 3% del inmueble mas el impuesto. La autoridad consular del anterior gobierno envió una cotización a la cancillería por $us 555.000 que costaría el reacondicionamiento de esa infraestructura”, precisó.

Con relación al presunto sobreprecio, Abastoflor indicó que una empresa particular hizo un avalúo al inmueble y estableció que el costo real es de $us 600.000 y no $us 850.000 como se firmó en el contrato. Aunque señaló que están a la espera del avalúo del Banco Hipotecario de Argentina, documento que definirá la existencia de sobreprecio.

PRESUNTOS RESPONSABLES

Por otra parte, la autoridad diplomática manifestó que en base la información oficial, el contrato fue autorizado por el excanciller, Diego Pary, mientras que el excónsul, Ademar Valda hizo la cotización, una valuación de la puesta en funcionamiento del consulado.

Hasta la fecha, las exautoridades no se han pronunciado al respecto ni presentaron los descargos correspondientes de la compra del galpón.

PARA RECORDAR