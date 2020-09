Candidatos desahucian unidad y el MAS dice que gobernabilidad en política no se hace con “juntuchas”

Fuente: Unitel

¿Es posible la unidad de partidos para hacer frente al MAS en las elecciones?, tres de los candidatos opositores prácticamente desahuciaron esta posibilidad y apuestan a sumar votos con propuestas y apelando también al voto útil para conquistar al electorado.

Gustavo Pedraza, compañero de fórmula de Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana, fue claro al indicar que se han hecho intentos con los partidos pero es es «muy difícil hablar y generar expectativas para poder construir esta unidad que nos ha mostrado que es un fracaso».

Por su parte, el candidato a senador por Juntos, Carlos Pablo Klinsky, considera que será la gente la que tiene que unirse en torno a la certidumbre de no solo quienes prometen mejorar las condiciones en Bolivia, sino de quienes vienen haciendo el trabajo para solucionar el tema de salud y la reactivación económica cosa que el MAS no hizo y que «mientras hay personas que se esconden, hay otros que dan la cara«.

En Creemos, Zvonko Matkovic, que es postulante a senador por Santa Cruz, habló sobre la posición del líder de esta agrupación, Luis Fernando Camacho que ha sido claro al decir que no se unirá «ni con personas que ayudaron a este Gobierno a gobernar, ni con personas que han apoyado a la corrupción, el pueblo boliviano no quiere saber más, de los últimos 14 años».

El MAS ve saludable que hayan más partidos

Jerges Mercado, candidato a diputado por el partido azul, considera que «si ellos se hunden o no se hunden no me preocupa», al referirse a la posible unidad de sus rivales. y que más bien «la Gobernabilidad en política no se da haciendo juntuchas, se la da conversando, pactando» y que además, «es muy positivo para la democracia que haya diferentes partidos y visiones en el Parlamento».